Khoảnh khắc trao nhẫn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân
Trong tiệc cưới diễn ra tối 22/10, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương cùng cắt bánh, trao nhẫn... trước sự chúc phúc của họ hàng 2 bên cũng như quan khách.
Katy Perry công khai thân mật bên cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong dịp sinh nhật lần thứ 41.
Lễ cưới Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, diễn ra tối 22/10 tại Quảng Trị.
Doanh nhân Nguyễn Viết Hải mong Viết Vương và Đỗ Thị Hà hạnh phúc, yêu thương nhau.
