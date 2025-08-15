Động thái của Đen Vâu

Giữa lúc hình ảnh bên Hoàng Thùy Linh gây chú ý, Đen Vâu vẫn giữ động thái im lặng. Song anh vừa công bố trích doanh thu từ MV "Nấu ăn cho em" để ủng hộ người nghèo.

Ngày 15/8, hình ảnh đời thường của Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh chiếm sóng mạng xã hội. Đến lúc này, hai nghệ sĩ vẫn giữ im lặng, không lên tiếng chuyện đời tư.

Song vào chiều 15/8, Đen Vâu có bài đăng gây chú ý trên fanpage. Anh công bố thông tin trích doanh thu từ MV Nấu ăn cho em để ủng hộ Quỹ vì người nghèo.

Theo đó, toàn bộ doanh thu kiếm được từ video và audio của MV Nấu ăn cho em tính từ 1/10/2024 đến 31/5/2025, ghi nhận hơn 361 triệu đồng. Ngoài ra, doanh thu từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từ tháng 5/2023 đến Quý 1/2025, là hơn 493 triệu đồng (số tiền thực nhận, sau khi trừ các chi phí của trung tâm, thuế thu nhập...). Tổng doanh thu của MV là hơn 855 triệu đồng.

Đen Vâu ủng hộ doanh thu từ MV Nấu ăn cho em để giúp đỡ người nghèo.

Đen Vâu đã dùng toàn bộ doanh thu nói trên chuyển đến số tài khoản ngân hàng của Quỹ Vì người nghèo Trung ương. "Đen xin cảm ơn quý khán giả bốn phương đã ngày ngày lắng nghe và ủng hộ, cảm ơn các chương trình đã sử dụng bài hát. Các cụ dạy 'một cây làm chẳng nên non', chẳng bao giờ sai cả. Yêu thương nhau, chung tay và đoàn kết, chúng ta cùng nhau ra sức để làm những điều bản thân thấy vui và có ích cho xã hội nhé cả nhà. Chúc mọi người mạnh khoẻ, có nhiều việc để làm, và tâm trí luôn thanh tỉnh tràn trề nhựa sống", rapper cho biết.

Đại diện Đen Vâu chia sẻ thêm: "Chúng tôi mong mỏi số tiền này sẽ được phân bổ để xây mới hoặc sửa chữa các điểm trường bị thiệt hại trong cơn bão lũ vừa qua vì năm học mới sắp đến rồi".

Lâu nay, Đen Vâu vốn là nghệ sĩ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. Âm nhạc của rapper được yêu mến bởi chất tự sự, thông điệp tự do, tích cực.

Suốt thời gian dài, tên Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh thường được nhắc tới bên cạnh nhau, song họ luôn giữ động thái im lặng trước các thông tin liên quan đến chuyện tình cảm. Thời gian qua, cả hai thoải mái hơn khi nhắc tới nhau trên mạng xã hội. Hai nghệ sĩ cũng xuất hiện chung trên nhiều sân khấu âm nhạc.

Đen Vâu tên thật Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 tại Quảng Ninh. Anh là một trong những rapper thành công nhất Việt Nam hiện nay, có nhiều bản hit được yêu thích. Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988 tại Hà Nội, nổi tiếng sau khi đảm nhận vai chính trong phần hai phim Nhật ký Vàng Anh. Những năm gần đây, Hoàng Thùy Linh phát triển sự nghiệp ca hát với nhiều ca khúc nổi tiếng như Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm...