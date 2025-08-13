Phương Ly và Châu Bùi gây bàn tán

Những ngày qua, Phương Ly và Châu Bùi có nhiều động thái gây chú ý. Trong đó, giọng ca "Missing You" có bài đăng cảm ơn sau tập mới nhất, nhưng không "tag" Châu Bùi.

Sau tập mới nhất của Em xinh "say hi", Châu Bùi và Phương Ly trở thành tâm điểm bàn luận. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của Phương Ly trên trang cá nhân. Trong đó, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong team Cứ đổ tại cơn mưa và "tag" tên họ, gồm Mỹ Mỹ, Orange, 52Hz, Vũ Thảo My cùng đội ngũ sản xuất nhạc, stylist. Song cư dân mạng phát hiện Châu Bùi không hiện diện trong bài đăng cảm ơn của Phương Ly.

Sau đó, Châu Bùi cũng có động thái đáng chú ý. Trong bài đăng sau tiết mục Cứ đổ tại cơn mưa, Châu Bùi chỉnh sửa phần credit và xóa tên cô ở vị trí stylist.

Trên các nền tảng mạng, công chúng đặt nghi vấn Châu Bùi và Phương Ly bất hòa.

Phương Ly và Châu Bùi vướng nghi vấn bất hòa.

Trên kênh cá nhân, Phương Ly vừa chia sẻ về những thông tin tiêu cực liên quan đến cô.

"Ly biết có những thông tin tiêu cực không vui, bản thân cũng có suy nghĩ chút tủi thân và tổn thương. Nhưng nghĩ kĩ, đó cũng là những điều mình cần lắng nghe và có lẽ phải trải qua để trưởng thành hơn. Có những lúc mình nghĩ rằng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng cuộc sống vốn là hành trình không ngừng tiến lên và phấn đấu, nên Ly biết mình vẫn cần cố gắng hơn nữa", cô nói.

Ca sĩ tiếp tục: "Vậy nên mong cả nhà mình đừng để những thông tin chưa hay làm mọi người mệt mỏi hay khó chịu nhé. Mọi người hãy cứ nhẹ nhàng, điềm tĩnh cho qua để giữ cho cuộc sống bình yên. Đây cũng là bài học mà Ly cần lắng nghe và ghi nhớ. Mong rằng những điều tiêu cực sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Điều quan trọng nhất với Ly vẫn là được chứng minh bản thân bằng thực lực và những sản phẩm thật sự ý nghĩa gửi đến khán giả. Ly sẽ tiếp tục học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nữa".

Em xinh “say hi” vừa khép lại vòng live stage 4 với bốn thí sinh phải rời chương trình gồm Liu Grace, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ và Vũ Thảo My. Trước đó, ở phần cứu thí sinh, Lyhan quyết định giữ Saabirose, trong khi Juky San nhận 8 phiếu bình chọn để được hồi sinh.

Kết quả vòng này lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt là việc Châu Bùi tiếp tục vào vòng trong.

16 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục bước vào live stage 5. Đội LyHan gồm Saabirose, Juky San, Châu Bùi; đội Phương Ly có Tiên Tiên, MAIQUINN, Miu Lê; đội 52Hz gồm Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc, Bảo Anh; đội Phương Mỹ Chi có Pháo Northside, Lamoon và Orange.