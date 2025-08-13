Suni Hạ Linh lên tiếng

Bài đăng mới nhất của Suni Hạ Linh trên Threads vấp tranh luận. Thời gian gần đây, cô trở thành tâm điểm bàn tán.

Trên Threads, Suni Hạ Linh đăng tải loạt ảnh mới trên một sân khấu vừa diễn ra. Cùng với đó, nữ ca sĩ chia sẻ bằng tiếng Anh với nội dung: "Xin lỗi, nhưng tôi và cả team đã làm việc cật lực để có được sân khấu này. Và tôi tự hào về nó, bất kể mọi người nói gì".

Động thái này diễn ra khi vài ngày qua, Suni Hạ Linh liên tiếp vướng tranh luận xoay quanh các bài đăng trên mạng xã hội. Cụ thể, ê-kíp của nữ ca sĩ không ngại đáp trả lại các tài khoản mạng. Trong một bình luận, phía Suni Hạ Linh cho biết: "Với những bình luận có lời lẽ thô tục và xuất phát từ các tài khoản không phải người thật, admin xin phép được report và block".

Suni Hạ Linh thay đổi nhiều về vẻ ngoài và phong cách. Ảnh: FBNV.

Với những bình luận "body shaming" ngoại hình, phía Suni phản hồi: "Bạn ơi, mình tôn trọng ý kiến của mọi người nhưng mình cũng là người, cũng biết buồn, biết tổn thương. Ước gì bạn nghĩ đến tâm trạng của đối phương khi lựa chọn từ ngữ của mình".

Suni Hạ Linh sinh năm 1990, hoạt động khá nhiều năm nhưng chưa thật sự bứt phá ở thị trường âm nhạc. Năm 2024, cô góp mặt tại chương trình Đạp gió. Trong những vòng đầu tiên, Suni Hạ Linh có thứ hạng cao nhưng ngày càng tụt hạng. Đến tập chung kết, Suni Hạ Linh không nằm trong danh sách thành đoàn. Ca sĩ nhận được 2 giải thưởng dành cho tiết mục xuất sắc nhất mùa giải với Nobody và Tinh Vệ.

Gần đây, một tài khoản mạng đăng tải clip Suni Hạ Linh biểu diễn tại sân khấu hội chợ Trung Quốc. Theo người này, nữ ca sĩ không phải là nghệ sĩ được mời biểu diễn và đăng ký diễn theo diện du khách.

Sau đó, phía Suni lên tiếng phủ nhận. "Thông tin về sự góp mặt của Suni đã được ban tổ chức công bố công khai thông qua poster chính thức, video giới thiệu nghệ sĩ trước buổi diễn và cùng nhiều nội dung truyền thông khác được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của chương trình tại Trung Quốc. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan âm nhạc mùa hè lần thứ 37 của thành phố Cáp Nhĩ Tân, quy tụ nhiều nghệ sĩ Trung Quốc và quốc tế".

Những ngày qua, Suni Hạ Linh cũng gây chú ý khi thay đổi vẻ ngoài và phong cách, khác biệt so với trước đây.