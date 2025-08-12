Trung tá Châu gây sốt ở Chiến sĩ quả cảm là ai?

Những khoảnh khắc của Trung tá Lê Tấn Châu trong tập mới nhất ở Chiến sĩ quả cảm đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau khi tập 3 chương trình Chiến sĩ quả cảm lên sóng, Trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP.HCM, nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội. Clip ghi lại cảnh Trung tá Lê Tấn Châu chỉ huy dàn cast là 12 nghệ sĩ thực hiện nhiệm vụ ở tình huống thực chiến cứu người khỏi vụ cháy nhà ống, được chia sẻ trên các nền tảng mạng.

Từ việc phân công tổ phá cửa, tổ trinh sát, tổ chữa cháy đến bảo đảm an toàn cho từng chiến sĩ nhập vai, tất cả đều được Trung tá Lê Tấn Châu triển khai nhanh chóng, quyết liệt nhưng đầy chính xác. Chính sự chỉ huy kiên định ấy đã giúp cả đội hoàn thành nhiệm vụ, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài an toàn.

Trung tá Lê Tấn Châu trong chương trình Chiến sĩ quả cảm.

Trung tá Lê Tấn Châu còn thể hiện sự tận tâm khi luôn hỗ trợ, bám sát và bảo vệ an toàn cho các chiến sĩ nhập vai. Chính Trung tá là người trực tiếp dìu MONO ra khỏi đám lửa khi nam nghệ sĩ bị ngạt khói hay khẩn trương đưa Phan Mạnh Quỳnh rời khỏi hiện trường lúc phát hiện tình trạng bất ổn.

Ở cuối tập 3, những chia sẻ của Trung tá Lê Tấn Châu gây xúc động. Anh cho biết: "Khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi không màng đến sự an toàn của bản thân mà chỉ mong cứu được nhiều nhất về người, tài sản. Và mong muốn lớn nhất vẫn là không để xảy ra sự cố cháy nổ. Để làm được điều này, tôi mong khán giả bỏ thời gian tìm hiểu kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vì phòng hơn là chữa".

Trung tá Lê Tấn Châu là người đồng hành cùng dàn cast xuyên suốt các tập của chương trình.

Trung tá Lê Tấn Châu là người đồng hành cùng dàn cast xuyên suốt các tập của Chiến sĩ quả cảm. Khác với sự nghiêm khắc, khó tính trong các màn huấn luyện và thực chiến, Trung tá được khen gần gũi, hòa đồng với dàn nghệ sĩ ở những giờ nghỉ ngơi, ăn uống.

Trên sóng truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm và MONO nhiều lần gọi Trung tá Lê Tấn Châu là "ba nuôi".

Chiến sĩ quả cảm là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về các chiến sĩ công an. Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, do Cục Công tác chính trị và Zeit Media tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025).

Chương trình cho thấy mức độ đầu tư lớn khi ghi hình ở nhiều địa điểm và format khá mới lạ: từ tình huống xe cứu hỏa bất ngờ xuất hiện đến bài kiểm tra đám cháy giả định... Ngoài dàn cast là 12 nam nghệ sĩ, Chiến sĩ quả cảm còn có sự xuất hiện của các chiến sĩ thuộc đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM; giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy...