Suni Hạ Linh nói về việc hát trên sân khấu hội chợ ở Trung Quốc

Đại diện của Suni Hạ Linh cho biết sự kiện cô hát tại Trung Quốc gần đây là Ant International Music Festival 2025. Phía ca sĩ phủ nhận những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 7/8, đại diện của Suni Hạ Linh lên tiếng về thông tin cô hát tại một sân khấu hội chợ ở Trung Quốc lan truyền trên mạng những ngày qua. Theo nữ ca sĩ, sự kiện ca sĩ tham gia là Ant International Music Festival 2025, diễn ra từ ngày 2-3/8 tại trung tâm thương mại phức hợp West Red Square, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

"Thông tin về sự góp mặt của Suni đã được ban tổ chức công bố công khai thông qua poster chính thức, video giới thiệu nghệ sĩ trước buổi diễn và cùng nhiều nội dung truyền thông khác được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của chương trình tại Trung Quốc. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan âm nhạc mùa hè lần thứ 37 của thành phố Cáp Nhĩ Tân, quy tụ nhiều nghệ sĩ Trung Quốc và quốc tế", theo phía nữ ca sĩ.

Suni Hạ Linh biểu diễn tại sân khấu Ant International Music Festival 2025. Ảnh: NVCC.

Phía Suni cho biết những ngày qua, một số bài viết lan truyền trên mạng đang gây hiểu lầm rằng cô không được mời chính thức, hoặc thậm chí cho rằng nghệ sĩ tự đăng ký tham gia chương trình. Thông tin nói trên không đúng sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ cũng như uy tín của chương trình.

Trước đó, một tài khoản mạng đăng tải clip Suni Hạ Linh biểu diễn tại sân khấu hội chợ Trung Quốc. Theo người này, nữ ca sĩ không phải là nghệ sĩ được mời biểu diễn và đăng ký diễn theo diện du khách. Ngoài ra, vẻ ngoài có phần thay đổi của nữ ca sĩ cũng khiến dân mạng bàn tán.

Suni Hạ Linh sinh năm 1990, hoạt động âm nhạc khá nhiều năm nhưng chưa thật sự bứt phá ở thị trường âm nhạc. Năm 2024, cô góp mặt tại chương trình Đạp gió. Trong những vòng đầu tiên, Suni Hạ Linh có thứ hạng cao nhưng ngày càng tụt hạng. Đến tập chung kết, Suni Hạ Linh không nằm trong danh sách thành đoàn. Ca sĩ nhận được 2 giải thưởng dành cho tiết mục xuất sắc nhất mùa giải với Nobody và Tinh Vệ.