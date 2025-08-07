Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Em xinh 'say hi'

Chia sẻ mới đây của Phương Mỹ Chi tại sự kiện ở TP.HCM vô tình làm lộ kết quả chung kết Em xinh "say hi".

Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu MV mới của DTAP mang tên Made In Vietnam ở TP.HCM, Phương Mỹ Chi có hành động gây chú ý. Cụ thể, khi được mời lên phát biểu tại sự kiện, nữ ca sĩ cho biết cô đang ghi hình cho chương trình Em xinh "say hi" nhưng đã "lén" rời khỏi trường quay để đến ủng hộ các đồng nghiệp.

"Ngày hôm nay, Chi đang trong quá trình quay Em xinh 'say hi' nhưng đã lén lén một cách thầm lặng để đi tới đây. Vì đây là dự án quan trọng của các anh. Mong mọi người ủng hộ các anh và dự án thật nhiều", Phương Mỹ Chi nói.

Phương Mỹ Chi có chia sẻ gây chú ý tại sự kiện ở TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Sau đó, cô xin phép rời khỏi sự kiện để tiếp tục trở lại trường quay của Em xinh "say hi".

Những chia sẻ của Phương Mỹ Chi sau đó gây bàn luận trên một số nền tảng mạng. Không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ vô tình làm lộ kết quả chương trình. Bởi theo nguồn tin, Em xinh "say hi" đang ghi hình cho vòng chung kết. Điều này đồng nghĩa với việc Phương Mỹ Chi chắc chắn có một "slot" trong vòng thi quan trọng.

Ít ngày trước, mạng xã hội cũng xôn xao thông tin Châu Bùi vào tới chung kết Em xinh "say hi". Lý do là một fanpage của FC Châu Bùi đăng tải danh sách thành viên tới cổ vũ bạn gái Binz ở vòng thi cuối cùng. Thông tin này lập tức gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Châu Bùi chưa đủ ấn tượng để vào tới chung kết, trong khi nhiều em xinh khác tài năng đã bị loại.

Show thực tế đã phát sóng live stage 4. Ở tập 10, 4 đội đấu lần lượt 2 vòng theo hình thức hot chair (ghế nóng). Đội trình diễn sau nếu giành điểm số cao hơn sẽ là chủ nhân hot chair. Chủ nhân cuối cùng của hot chair ở mỗi lượt đấu sẽ nhận 20 điểm cho mỗi thành viên trong đội. Đội chiến thắng cả 2 lượt hot chair thì tất cả thành viên an toàn vào vòng trong.

Kết quả vòng 1, đội Bích Phương bị đội LyHan lật ngược thế cờ và giành được hot chair. Bước sang vòng tiếp theo, team Bích Phương tiếp tục không giành được chiến thắng. Hot chair tạm thời thuộc về team Lâm Bảo Ngọc.