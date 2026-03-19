Người Nhện tái xuất

  • Thứ năm, 19/3/2026 06:18 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Tối 18/3, Sony bất ngờ "đánh úp" khán giả với trailer của "Spider-Man: Brand New Day". Bom tấn chứng kiến sự trở lại của Người Nhện sau khi không còn danh tính, người thân.

Sau gần 5 năm kể từ Spider-Man: No Way Home, hãng Sony Pictures vừa chính thức tung ra trailer Spider-Man: Brand New Day. Tài tử Tom Holland sẽ tái xuất với vai diễn đình đám Peter Parker/Người Nhện.

Nguoi Nhen anh 1

Bom tấn có kinh phí sản xuất theo tiết lộ lên tới 275 triệu USD. Ảnh: Sony Pictures.

Brand New Day chứng kiến chàng siêu anh hùng trẻ tuổi bắt đầu một chương mới của cuộc đời với hai bàn tay trắng. Sau câu thần chú của Dr. Strange ở cuối No Way Home, cả thế giới đã quên mất sự tồn tại của Peter Parker. Phim mới lấy bối cảnh 4 năm sau sự kiện ấy, Peter nay vẫn âm thầm bảo vệ New York với tư cách Người Nhện. Trong quá trình điều tra loạt vụ án tại thành phố, anh phát hiện ra một bí ẩn đen tối.

Ở diễn biến song song, cuộc sống kể từ khi mất danh tính khiến Peter rơi vào khủng hoảng. Nhưng tồi tệ hơn, anh cũng bắt đầu đánh mất năng lực đặc biệt của mình. Trong một cảnh được hé lộ, Peter bị treo ngược người và cố gắng bắn tơ nhện nhưng thất bại. Anh chàng sau đó tìm tới tiến sĩ Mark Ruffalo (Người khổng lồ xanh) để xin lời khuyên, nhưng ông cũng không còn nhớ anh là ai.

Nguoi Nhen anh 2

Peter Parker phải sống cuộc đời cô độc, lạc lõng sau câu thần chú khiến cả thế giới quên đi sự tồn tại của mình. Ảnh: Sony Pictures.

Cũng trong đoạn traiiler này, người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel được gặp lại nhiều nhân vật quen thuộc, trong đó có phản diện Scorpion do Michael Mando thủ vai - nhân vật từng xuất hiện trong phần Spider-Man: Homecoming.

Ngoài ra, Jon Bernthal, người từng hóa thân thành Punisher (Frank Castle) trong nhiều dự án Marvel, cũng trở lại vai diễn này và đối đầu trực tiếp với Người Nhện.

Chỉ sau ít giờ ra mắt, đoạn trailer Spider-Man: Brand New Day đã thu hút hàng triệu lượt xem và được chia sẻ, bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và các diễn đàn phim. Theo tiết lộ, bom tấn siêu anh hùng có kinh phí sản xuất khoảng 275 triệu USD, cùng khoản ngân sách marketing 200 triệu USD. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào ngày 31/7.

0

0

