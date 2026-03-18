Là gương mặt hoàn toàn mới xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh "Dune", Robert Pattinson đang gây xôn xao với tạo hình lạ lẫm trong vai phản diện khét tiếng Scytale.

Trailer chính thức của Dune: Hành tinh cát - Phần ba vừa được hãng Warner Bros. tung ra và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ở phần phim này, ngoại trừ những cái tên quen thuộc như Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson hay Florence Pugh, một cái tên hoàn toàn mới sẽ gia nhập vũ trụ Dune là Robert Pattinson, trong vai Scytale.

Tạo hình nhân vật của tài tử cũng được hé lộ, gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Ngôi sao sinh năm 1986 xuất hiện với mái tóc bạch kim cắt ngắn đầy lạ lẫm, để lộ trán cao. Lông mày của tài tử cũng được nhuộm bạch kim trùng màu tóc, mang đến vẻ lạnh lùng, có vẻ cá tính nổi loạn. Nhiều khán giả cho biết không nhận ra Robert Pattinson trong tạo hình nhân vật mới.

Theo hé lộ, Scytale là một phản diện nguy hiểm, người sẽ đối đầu trực tiếp với Paul Atreides của Timothée Chalamet. Hiện tại, những bức ảnh về nhân vật phản diện của Robert Pattinson đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và các diễn đàn phim.

Tạo hình của Robert Pattinson trong Dune 3. Ảnh: X.

Ngoài Robert Pattinson, phần 3 của Dune còn giới thiệu một ngôi sao mới là Anya Taylor-Joyvới vai diễn Alia Atreides, em gái của Paul.

Trong đoạn trailer mới, người xem được chứng kiến những cuộc chiến tranh tàn khốc cùng các biến động chính trị trong toàn vũ trụ, vượt ra khỏi giới hạn của hành tinh hoang mạc Arrakis. Trailer cũng hé lộ thêm về cuộc nổi dậy diễn ra tại đế chế của Paul Atreides, với một số phân cảnh về các trận chiến tàu vũ trụ, những cuộc tàn sát trên hoang mạc.

Dune: Hành tinh cát - Phần ba dựa trên loạt tiểu thuyết gốc của tác giả Frank Herbert với cốt lõi là cuốn Cứu tinh xứ cát (Dune Messiah), lấy bối cảnh 17 năm sau phần hai. Phim do Denis Villeneuve đạo diễn, dựa trên kịch bản do Villeneuve và Brian K. Vaughan chấp bút.