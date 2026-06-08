Trương Vệ Kiện quỳ gối cầu xin diễn viên 'Tây du ký'

Trương Vệ Kiện chia sẻ về kỷ niệm đóng phim "Tây Du Ký". Khi thấy diễn viên quần chúng kiệt sức, anh quỳ gối cầu xin để mọi người cố gắng thực hiện nốt cảnh quay.

Ngày 8/6, tờ Stheadline đưa tin Trương Vệ Kiện lần đầu tiết lộ nguyên nhân gắn liền với kiểu đầu trọc. Bên cạnh đó, anh cũng nhớ lại kỷ niệm khi quay phim Tây du ký của TVB.

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Star of the Week tối 7/6, Trương Vệ Kiện cùng hai nghệ sĩ tham gia lồng tiếng cho bộ phim Toy Story 5 xuất hiện với tư cách khách mời. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường đáng nhớ trong sự nghiệp kéo dài hàng chục năm.

Ở phần hỏi đáp, nhà sản xuất Chung Thụ Giai - người từng nhiều lần hợp tác với Trương Vệ Kiện - hỏi: "Từ khi nào tóc anh bắt đầu rụng?".

Trương Vệ Kiện cho biết sau khi rời TVB và phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục, anh liên tục nhận các vai diễn trong những bộ phim lấy bối cảnh thời nhà Thanh. Do yêu cầu tạo hình, nam diễn viên phải thường xuyên cạo đầu và dần gắn liền với hình ảnh này.

Tây du ký là một trong những dự án Trương Vệ Kiện tham gia. Ảnh: HK01.

Tuy nhiên, quyết định duy trì kiểu đầu trọc lại bắt nguồn từ một ký ức không mấy vui vẻ. Trương Vệ Kiện kể trong một lần thương thảo hợp đồng, một nhân vật kỳ cựu trong ngành sau khi nghe mức thù lao của anh đã buông lời mỉa mai: "Đừng quên, anh sẽ chẳng là gì nếu không có mái tóc đó".

Nam diễn viên thừa nhận câu nói đó khiến anh tổn thương sâu sắc. "Nó gần như đánh gục một người trẻ đang cố gắng chứng minh năng lực", anh nhớ lại.

Thay vì chùn bước, Trương Vệ Kiện quyết định biến sự tổn thương thành động lực. Anh chủ động cạo trọc đầu để chứng minh bản thân không phụ thuộc vào ngoại hình. "Tôi muốn mọi người thấy ngay cả khi không có tóc, Trương Vệ Kiện vẫn có giá trị", anh chia sẻ.

Từ đó, mái đầu trọc trở thành dấu ấn nhận diện của nam diễn viên, đồng thời gắn liền với giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của anh tại thị trường Trung Quốc đại lục. Cuối câu chuyện, ngôi sao hài hước tiết lộ gần đây anh nhận được lời mời quảng cáo dầu gội đầu nhưng phía nhãn hàng vẫn muốn anh tiếp tục giữ nguyên hình tượng đầu trọc.

Bên cạnh đó, Trương Vệ Kiện cũng lần đầu kể lại một kỷ niệm đặc biệt khi quay bộ phim kinh điển Tây du ký 1996.

Nam diễn viên cho biết trong quá trình ghi hình cảnh ở Hoa Quả Sơn, đoàn phim phải làm việc đến tận 3h. Khi đó, các diễn viên quần chúng đóng vai bầy khỉ đều đã kiệt sức, nằm vật xuống đất khiến tiến độ quay bị đình trệ.

Lo lắng bộ phim không thể hoàn thành đúng kế hoạch, Trương Vệ Kiện bất ngờ quỳ xuống trước toàn bộ diễn viên quần chúng để cầu xin họ tiếp tục làm việc.

"Tôi chắp tay và xin mọi người hãy cố gắng thêm một chút nữa. Đây là ngày quay cuối cùng. Nếu không hoàn thành cảnh này, mọi thứ rất khó khăn", anh kể.

Sự chân thành của nam diễn viên khiến mọi người xúc động. Các diễn viên quần chúng sau đó đứng dậy, tiếp tục ghi hình và hoàn thành cảnh quay trong đêm.

Trương Vệ Kiện từng là một trong những ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất Hong Kong với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Tây du ký, Bá chủ song quyền, Siêu trường bá vương, Trốn học ngoại truyện, Truy nhật hào hùng, Nhật nguyệt thần kiếm…

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam diễn viên gặp biến cố vào năm 2004. Thời điểm đó, anh vướng tranh cãi liên quan đến diễn viên Vương Bá Chiêu (từng đóng vai Bạch Long Mã phim Tây du ký 1986). Vụ việc ảnh hưởng lớn đến hoạt động nghệ thuật của Trương Vệ Kiện tại Trung Quốc đại lục trong nhiều năm sau đó.