Cảnh phim khiến Minh Hằng ngại ngùng

"Vừa đi vừa khóc" là một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của Minh Hằng. Trong dự án, cô hợp tác với Lương Mạnh Hải.

Trong chương trình Studio 3, Minh Hằng nhìn lại hành trình làm nghề và chia sẻ về chặng đường đã qua. Cô cùng MC xem lại các bộ phim đã tham gia, trong đó có Vừa đi vừa khóc hợp tác với Lương Mạnh Hải.

Cảnh phim được xuất hiện trên màn hình là khi nhân vật Đông Dương (Minh Hằng) mặc bikini đến bể bơi để gặp Hải Minh (Lương Mạnh Hải). Khi xem lại cảnh này, Minh Hằng liên tục thốt lên: “Mắc cỡ quá”.

Cảnh phim của Minh Hằng trong Vừa đi vừa khóc.

Nữ ca sĩ kể thêm kỷ niệm trong quá trình quay phim. Vào ngày quay đầu tiên của Vừa đi vừa khóc, cô tới muộn 10 phút. Ngay sau đó, đạo diễn và ê-kíp sản xuất mở một cuộc họp. Thời điểm đó, Minh Hằng khá lo lắng, hối hận. Từ sau đó, nữ ca sĩ không dám đến muộn và luôn có mặt tại địa điểm quay phim trước khoảng 10 phút.

Minh Hằng tiết lộ thêm ngoài vai diễn trong phim điện ảnh kinh dị ra mắt năm 2026, cô còn sắp đảm nhận vai trò sản xuất. Khi được hỏi liệu việc đảm nhận quá nhiều cương vị khác nhau có khiến bản thân khó định vị thương hiệu với khán giả, Minh Hằng trả lời mỗi vai trò mang tới cho cô một cơ hội.

Minh Hằng chưa bao giờ từ chối những cơ hội đến với bản thân. Nữ ca sĩ tâm sự bản thân từng rất hướng nội. Những thứ làm được ở hiện tại là điều cô không thể làm ở quá khứ. Do đó, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi được tới hôm nay.

Hình ảnh mới đây của Minh Hằng.

Trong chương trình, nữ ca sĩ cũng nhắc lại việc liên tục vướng ý kiến trái chiều khi ngồi ghế nóng The Face 2018. Theo Minh Hằng, showbiz có người mẫu trên sàn catwalk, cũng có người mẫu cho các TVC quảng cáo. Đến chương trình, cô chỉ muốn truyền đạt kinh nghiệm đã có suốt nhiều năm tới đàn em và truyền tải thông điệp người mẫu “chân ngắn” vẫn có thể làm tốt công việc này.

Minh Hằng sinh năm 1987, nổi tiếng từ những năm giữa thập niên 2000. Cô có nhiều bản hit như Một vòng trái đất, Sắc môi em hồng… đồng thời tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình, chẳng hạn Gọi giấc mơ về, Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Sắc đẹp ngàn cân, Chị chị em em…

Vừa qua, cô tham gia Chị đẹp đạp gió, sau đó phát hành MV Director đánh dấu sự trở lại sau 7 năm vắng bóng. Đáng tiếc, ngoài hình ảnh được đầu tư, những yếu tố như âm nhạc, giọng hát đến ca từ chưa chinh phục được số đông.