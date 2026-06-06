Áp lực của chương trình có 24 ca sĩ Việt

Tinh hà say hi được mong đợi khi có sự tham gia của 24 ca sĩ trẻ trung. Tuy nhiên, chương trình cũng đối mặt với nhiều thách thức.

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên được hé lộ, Tinh hà say hi đã trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Với sự góp mặt của 24 ca sĩ, bao gồm nhiều gương mặt từng tham gia hai mùa Anh trai "say hi" cùng một số nhân tố mới, chương trình được xem như phần tiếp theo trong "vũ trụ Say Hi".

Dù chưa chính thức lên sóng và format vẫn được giữ kín, Tinh hà say hi đã mang trên vai nhiều kỳ vọng. Nhưng đi kèm với đó là không ít thách thức, thậm chí có thể xem là những phép thử lớn nhất kể từ khi thương hiệu Say Hi ra đời.

Cuộc đối đầu không thể tránh khỏi

Thách thức đầu tiên đến từ chính đối thủ quen thuộc: Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hai năm trước, sự xuất hiện đồng thời của hai chương trình âm nhạc dành cho nghệ sĩ nam là Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai tạo nên một trong những cuộc cạnh tranh hiếm thấy của thị trường giải trí Việt Nam. Một bên sở hữu lợi thế về lượng người xem trực tuyến, thống trị top thịnh hành và khả năng tạo nên những bản nhạc trẻ trung, viral các nền tảng. Bên còn lại cũng ghi điểm bằng chất lượng chuyên môn, sự chịu chi từ cộng đồng người hâm mộ và sức sống bền bỉ sau khi chương trình kết thúc.

Quang Hùng từng tham gia Anh trai "say hi" mùa 1 và nay xuất hiện ở Tinh hà say hi. Ảnh: FBNV.

Điều đáng nói là tuy cạnh tranh khốc liệt, hai thương hiệu cũng cùng góp phần tạo nên một giai đoạn bùng nổ của thị trường Vpop trên nhiều khía cạnh khác nhau. Lần đầu tiên, khán giả lẫn giới chuyên môn được chứng kiến hàng chục đêm liên tiếp diễn ra, thu hút hàng trăm nghìn khán giả trên khắp cả nước và thu về cho ê-kíp sản xuất số tiền không nhỏ.

Năm nay, cuộc đối đầu ấy tiếp tục lặp lại. Tuy nhiên, bối cảnh đã khác. Khán giả không còn ở trạng thái tò mò như lần xem đầu tiên. Thị trường cũng không còn cảm giác mới mẻ khi chứng kiến các chương trình thực tế âm nhạc quy tụ hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng ra đời liên tiếp. Đồng nghĩa cả Tinh hà say hi lẫn Anh trai vượt ngàn chông gai đều phải đối diện áp lực làm mới chính mình và vượt qua cái bóng quá lớn của mùa đầu tiên.

Một trong những vấn đề lớn nhất Tinh hà say hi phải đối mặt là sự giảm nhiệt của Anh trai "say hi" trong mùa thứ hai.

Nếu mùa đầu tiên tạo nên hiệu ứng xã hội mạnh mẽ với nhiều tiết mục trở thành hiện tượng, lượng vé concert liên tục cháy hàng và cộng đồng người hâm mộ phát triển mạnh mẽ, mùa thứ hai không tạo được sức bật tương tự.

Số lượng tiết mục viral giảm đáng kể. Những khoảnh khắc bùng nổ đủ sức lan tỏa ra ngoài cộng đồng fan cũng ít xuất hiện hơn. Điều này kéo theo sức nóng của các hoạt động hậu chương trình giảm dần. Nếu mùa đầu tiên có hàng chục concert diễn ra, thu hút hàng trăm nghìn khán giả, mùa thứ 2 đang tạm dừng ở concert thứ 2.

Ở góc độ thị trường, chuyên gia cho rằng việc mùa thứ 2 giảm nhiệt so với mùa đầu là quy luật quen thuộc của nhiều format giải trí theo mùa. Khi mùa đầu tiên xuất hiện, khán giả bị thu hút bởi cảm giác khám phá, tò mò. Đến mùa tiếp theo, họ đã hiểu format vận hành ra sao, biết trước những trải nghiệm mình sẽ nhận được và trở nên cân nhắc hơn trong việc theo dõi hoặc bỏ tiền mua vé concert.

Điều đó khiến Tinh hà say hi bước vào cuộc chơi với nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều.

Những cái tên gây tranh luận

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình cũng đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt Wren Evans, Xuân Định KY hay Evan.

Trong đó, Xuân Định KY từng nảy sinh vấn đề bản quyền với Quang Hùng MasterD. Vấn đề này được bàn luận trong cộng đồng người hâm mộ. Việc anh và Quang Hùng MasterD cùng xuất hiện trong một chương trình khiến không ít người tò mò về cách cả hai tương tác nếu có cơ hội làm việc chung.

Sự xuất hiện của Wren Evans trong danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, trường hợp gây tranh cãi nhiều nhất có lẽ là Wren Evans. Nam ca sĩ từng có một năm gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật sau ồn ào đời tư. Dù sau đó đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc liên quan đến việc phản bội trong tình cảm và khẳng định mối quan hệ cũ kết thúc trên tinh thần đồng thuận, tranh cãi xoay quanh Wren Evans vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Không chỉ vậy, những nhận xét về khả năng hát live của Wren Evans cũng thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn âm nhạc. Chính vì thế, việc anh trở lại trong một chương trình đòi hỏi nhiều sân khấu biểu diễn trực tiếp đã làm dấy lên phản ứng trái chiều.

Hiện tại, Tinh hà say hi đối mặt với nhiều thách thức. Chương trình đang được chú ý ngay từ khi chưa phát sóng nhưng liệu có lập lại kỷ lục của Anh trai "say hi" mùa 1 bằng những tiết mục đủ chất lượng, hấp dẫn hay không.

Nếu làm được điều đó, Tinh hà say hi có thể trở thành cú hích tiếp theo của thị trường giải trí Việt Nam.