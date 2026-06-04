Thúy Diễm ở tháng thứ 5 của thai kỳ

Mới đây, Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Diễn viên cho biết cô đã tăng 8 kg. Qua những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải gần đây, khán giả nhận xét đường nét gương mặt và vóc dáng của Thúy Diễm chưa thay đổi quá nhiều.

Cách đây ít ngày, Thúy Diễm được ông xã Lương Thế Thành đưa đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. Thời gian qua, nữ diễn viên gác các hoạt động, lịch trình công việc để tập trung chăm sóc sức khỏe. Theo Thúy Diễm, cô luôn được ông xã ở bên quan tâm, chăm sóc.

Thúy Diễm xác nhận mang thai con thứ 2 vào tháng 5. Thời điểm đó, cô cho biết: "Chúc mừng gia đình chúng mình đã có thêm thành viên mới. Còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này. Ngày cầm tờ giấy báo trên tay, ba mẹ đã xúc động đến rơi nước mắt khi biết rằng một em bé khỏe mạnh đang hiện diện và lớn dần từng ngày trong bụng mẹ".

Cặp diễn viên vừa đánh dấu cột mốc 10 năm hôn nhân cách đây không lâu. Hồi tháng 4, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, Lương Thế Thành gửi lời nhắn đầy tình cảm đến vợ: "Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai em nhé. Anh yêu em".

Sau một thập kỷ gắn bó, Thúy Diễm và Lương Thế Thành vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền chặt của làng giải trí Việt. Thúy Diễm sinh năm 1986, kết hôn với Lương Thế Thành vào 2016 sau nhiều năm tìm hiểu. Hai nghệ sĩ hiện có một con trai tên Bảo Bảo, sinh năm 2018. Trong cuộc sống thường ngày, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc và đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews gần đây, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hôn nhân trong môi trường showbiz, Lương Thế Thành trả lời: “Ngoài giờ quay ra, tôi đều về với gia đình. Những lúc không quay phim, vợ chồng tôi cùng nhau đi chơi, du lịch, ăn uống. Chúng tôi luôn ở bên nhau. Xong công việc là cùng nhau về nhà chứ không đi chơi bời riêng lẻ”.

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.