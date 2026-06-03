Ca sĩ Tùng Dương phản ứng khi bị fan Sơn Tùng tấn công vụ chim Lạc?

Đăng bài viết mới về việc đưa chim Lạc vào MV "Cánh chim Phượng hoàng", Tùng Dương bị một số tài khoản mạng tấn công. Sau đó, nam ca sĩ lên tiếng giải thích.

Mới đây, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ về dự án Cánh chim Phượng hoàng phát hành hơn 2 năm trước. Trong bài đăng, nam ca sĩ cho biết anh và ê-kíp từng đưa các biểu tượng văn hóa như chim Lạc, trống đồng hay phượng hoàng vào MV bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại và kỹ xảo số.

Tùng Dương nhấn mạnh việc khai thác chất liệu văn hóa dân tộc không xuất phát từ xu hướng mà đến từ niềm tin kho tàng văn hóa Việt Nam và phương Đông vẫn còn nhiều giá trị cần được khám phá, gìn giữ và tái hiện dưới góc nhìn đương đại. Theo anh, điều đáng quý không nằm ở việc nghệ sĩ hay ê-kíp nào sử dụng các biểu tượng văn hóa trước, mà là cách những giá trị ấy được lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống nghệ thuật.

Sơn Tùng và Tùng Dương đều đưa những yếu tố truyền thống vào MV. Ảnh: FBNV.

“Dương luôn cảm thấy hạnh phúc khi ngày càng có nhiều tác phẩm cùng hướng về những giá trị văn hóa dân tộc. Bởi suy cho cùng, điều đáng quý không nằm ở việc ê-kíp nào khai thác trước, mà ở việc những giá trị ấy đang ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống nghệ thuật hôm nay. Điều còn lại sau mỗi tác phẩm không phải những hình tượng xuất hiện như thế nào, mà là tình yêu và sự trân trọng người nghệ sĩ dành cho văn hóa của chính mình”, Tùng Dương viết.

Bài đăng của Tùng Dương xuất hiện đúng thời điểm hình tượng chim Lạc trong MV Come My Way của Sơn Tùng đang gây bàn luận. Trong chia sẻ, Tùng Dương không nhắc trực tiếp đến Sơn Tùng M-TP hay những tranh cãi xoay quanh MV mới của nam ca sĩ. Tuy nhiên, dưới bài đăng của Tùng Dương vẫn xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực và nhắc tên Sơn Tùng M-TP.

Trước những ý kiến trái chiều, Tùng Dương phản hồi: “Các cháu Sky (PV: Tên fan Sơn Tùng) nhí hỗn ghê. Đọc kỹ nhé. Chú đang khen Sơn Tùng của các cháu đấy. Chú mừng vì ngày càng nhiều ê-kíp dùng các biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong MV hay sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian như ê-kíp Soobin. Tất cả đều rất đáng khen và tích cực”.

Vừa qua, Sơn Tùng trở lại với MV Come My Way có lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa truyền thống trong phần hình ảnh. MV cán mốc hơn 13 triệu lượt xem chỉ sau một ngày phát hành. Đáng chú ý, Come My Way còn dẫn đầu top trending tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức hay Singapore… Tuy nhiên, trong MV, chi tiết Sơn Tùng đứng trên chim Lạc gây tranh luận.