Con trai vua sòng bạc Macau cưới siêu mẫu

Con trai “vua sòng bạc Macau” Hà Hồng Sân là Hà Du Quân và siêu mẫu Hề Mộng Dao chính thức tổ chức hôn lễ tại Pháp vào 1/6 sau nhiều năm đăng ký kết hôn. Sự kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông khi quy tụ nhiều bạn bè thân thiết của cặp đôi, trong đó có ca sĩ Jackson Wang.

Theo truyền thông Trung Quốc, đám cưới được tổ chức tại lâu đài cổ nổi tiếng ở Pháp là Mont Saint-Michel. Đây là di sản được UNESCO công nhận. Hôn lễ được xem là dấu mốc đặc biệt đánh dấu chặng đường mới trong hành trình tình yêu kéo dài nhiều năm của Hà Du Quân, Hề Mộng Dao.

Khoảnh khắc lãng mạn của vợ chồng Hà Du Quân bên 2 con. Không gian hôn lễ được thiết kế sang trọng, riêng tư với sự tham gia của gia đình cùng những người bạn thân thiết. Trước ngày cưới, Hề Mộng Dao gần như không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến kế hoạch tổ chức hôn lễ. Một số khán giả sau đó phát hiện nữ siêu mẫu từng đăng tải hình ảnh du lịch cùng chồng tại khu vực Mont Saint-Michel. Điều này làm dấy lên suy đoán cặp đôi đã âm thầm chuẩn bị cho hôn lễ từ khá lâu trước khi chính thức công bố.

Không gian lễ cưới được trang trí ngập tràn hoa tươi rực rỡ sắc màu. Tham dự lễ cưới của họ là những nhân vật thuộc tầng lớp giàu có ở Trung Quốc cùng một số gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí, thể thao. Một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý tại sự kiện là Jackson Wang. Nam ca sĩ bay từ châu Á sang châu Âu để tham dự ngày vui của bạn thân và đảm nhận vai trò phù rể. Không chỉ góp mặt trong các nghi thức chính, Jackson Wang còn được ghi nhận hỗ trợ cô dâu chú rể trong khâu chuẩn bị và chăm sóc hai con của Hà Du Quân, Hề Mộng Dao trong suốt buổi lễ.

Hà Du Quân là con trai của cố tỷ phú Hà Hồng Sân, người từng được mệnh danh “ông trùm sòng bạc Macau”. Trong khi đó, Hề Mộng Dao là siêu mẫu nổi tiếng của Trung Quốc, từng nhiều lần xuất hiện trên các sàn diễn quốc tế và các show thời trang của Victoria’s Secret.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2019 và hiện có hai con. Sau nhiều năm trì hoãn kế hoạch tổ chức đám cưới do gia đình Hà Du Quân để tang cố tỷ phú Hà Hồng Sân, lễ cưới tại Pháp được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường mới trong cuộc sống hôn nhân của cả hai.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.