Đêm nhạc có 'nữ thần Waterbomb' ở Hà Nội ế vé?

Tất cả hạng vé tham gia 2 đêm nhạc K-Pulse Hanoi 2026 tại Hà Nội đều chưa hết. Chương trình này có PSY, “nữ thần Waterbomb” Kwon Eun Bi biểu diễn.

Còn khoảng 1 tuần nữa, sự kiện K-Pulse Hanoi 2026 chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sự kiện này có sự tham gia của PSY, “nữ thần Waterbomb” Kwon Eun Bi, Jay Park, Sandara, Bambam và Wendy (thành viên nhóm Red Velvet).

Tuy nhiên, trên trang bán vé, toàn bộ hạng vé của cả 2 ngày vẫn còn. Vào 1/6, ban tổ chức còn thông báo điều chỉnh giá vé.

“Nhằm tạo điều kiện để nhiều khán giả có cơ hội tham gia sự kiện hơn, BTC quyết định áp dụng chương trình điều chỉnh giá vé với mức ưu đãi 35% cho tất cả hạng vé, từ 14h ngày 1/6 đến hết 7/6. Đặc biệt, đối với các khách hàng đã mua vé với giá gốc trước thời điểm điều chỉnh, BTC sẽ triển khai chương trình hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho tất cả khán giả”, BTC thông báo.

Kwon Eun Bi được giới thiệu là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: Hankyung.

Sự kiện diễn ra vào 6/6 và 7/6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ban đầu, giá vé dao động từ 1,5 triệu đồng tới 6,5 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá là khá cao so với danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Sau khi điều chỉnh, giá vé còn từ 975.000 đồng tới 4,2 triệu đồng.

Chương trình được cho là đang gặp khó khăn trong vấn đề bán vé. Lý do được cho là danh sách nghệ sĩ không quá ấn tượng. PSY, Kwon Eun Bi, Jay Park, Sandara, Bambam và Wendy đều là nghệ sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc nhưng không có lượng fan cứng đủ lớn tại Việt Nam.

Chưa kể, giá vé ban đầu được nhận định là khá cao. Bên cạnh đó, trước đây, không ít đêm nhạc Hàn Quốc được lên kế hoạch tổ chức tại Việt Nam nhưng bị hủy đột ngột dẫn đến khán giả có tâm lý e dè khi mua vé.

Trong dàn nghệ sĩ, PSY là chủ nhân bản hit toàn cầu Gangnam Style, trong khi Sandara là thành viên nhóm 2NE1. Kwon Eun Bi được mệnh danh “nữ thần Waterbomb” sau những màn trình diễn nóng bỏng, táo bạo tại lễ hội âm nhạc đình đám.

Jay Park là cựu thành viên nhóm 2PM, sau đó phát triển sự nghiệp âm nhạc solo thành công. Trong khi đó, Bambam là thành viên nhóm nhạc GOT7 còn Wendy hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Red Velvet.