Diễn viên Lee Ja Eun nói từng bị quấy rối, giam giữ

Theo Lee Ja Eun, môi trường giải trí tồn tại nhiều cạm bẫy. Nữ diễn viên Hàn Quốc từng nhiều lần bị quấy rối.

Nữ diễn viên Lee Ja Eun gây chú ý khi tiết lộ từng là nạn nhân của hành vi quấy rối và xâm hại tình dục, tờ Star News Korea đưa tin. Mới đây, nữ diễn viên xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh YouTube The New Journey CBS và lần đầu chia sẻ về những trải nghiệm đau đớn trong qúa trình làm nghề.

Nữ diễn viên cho biết cô luôn mong muốn được tập trung vào công việc diễn xuất thay vì phải trải qua những biến cố như trong phim. Tuy nhiên, con đường theo đuổi nghệ thuật của cô gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về kinh tế.

Nữ diễn viên Lee Ja Eun tiết lộ quá khứ kinh hoàng. Ảnh: HKMD.

Lee Ja Eun kể sau khi ra mắt trong các vở nhạc kịch quy mô nhỏ, cô từng biểu diễn liên tục suốt ba tháng nhưng không nhận được thù lao. Trong thời gian đó, cô gặp một người tự nhận là giám đốc công ty giải trí và hứa hẹn giúp đỡ sự nghiệp.

Người này liên tục nhấn mạnh chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ để thành công trong ngành giải trí, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ cô phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa 2 người nhanh chóng chuyển biến theo hướng đáng sợ khi người đàn ông bất ngờ kéo rèm văn phòng xuống. Người này sau đó kéo quần xuống và có những hành vi không phù hợp.

Lee Ja Eun cho biết người này yêu cầu "kiểm tra ngoại hình và cơ thể" của cô trước khi hỗ trợ quảng bá. Quá hoảng sợ, nữ diễn viên vừa khóc vừa từ chối rồi tìm cách bỏ chạy khỏi văn phòng.

"Tôi vừa khóc vừa cầu xin ông ta dừng lại và chạy thoát ra ngoài. Sau hôm đó, tôi không bao giờ nghe điện thoại của ông ta nữa. Đó là cú sốc rất lớn đối với tôi", cô chia sẻ.

Lee Ja Eun cho biết đây không phải trường hợp cá biệt mà những sự việc tương tự từng xảy ra khá thường xuyên trong môi trường giải trí.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ từng ký hợp đồng với một người tự nhận sẽ tiếp quản công ty quản lý của cô. Ban đầu người này thể hiện hình ảnh lịch thiệp và đáng tin cậy, nhưng sau đó cô nhận ra xung quanh ông ta có nhiều mối quan hệ phức tạp và các điều khoản không được thực hiện đúng như thỏa thuận.

Theo Lee Ja Eun, cô từng được sắp xếp ở khách sạn với lý do hỗ trợ chỗ ở. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó khiến cô cảm thấy như bị kiểm soát và mất tự do. Vì lo sợ gia đình bị liên lụy nên cô không dám chia sẻ những gì mình đang trải qua.

"Tôi không thể nói với gia đình vì sợ họ gặp nguy hiểm. Khi đó tôi bị giam cầm và luôn có người theo dõi 24/24", nữ diễn viên kể lại.

Lee Ja Eun tiết lộ cô phải kiếm sống bằng cách làm nhiều công việc bán thời gian. Cô kể: "Tôi không kiếm được đồng nào, thậm chí bị lừa mất hết tiền. Người giam giữ tôi trong khách sạn đã lấy tiền của tôi. Họ đột nhiên nói cần tiền và bắt tôi đi vay. Khi tôi nói: 'Điểm tín dụng của tôi quá thấp để được vay’. Họ đã giới thiệu tôi với một người. Sau đó, họ bắt tôi vay tiền giúp họ. Tôi phải trả nợ trong hơn 8 năm".

Lee Ja Eun được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Dear My Life, Again My Life và Woo Ah Ga.