Một số cảnh trong MV của Sơn Tùng bị cho là giống concept từ MONO

Một số chi tiết trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP được cho là tương đồng với "Open your eyes" do MONO phát hành.

MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP tiếp tục gây bàn tán. Lý do là một số chi tiết trong MV được so sánh với MV Open your eyes của MONO. Come My Way của Sơn Tùng M-TP lồng ghép nhiều biểu tượng văn hóa truyền thống, trong khi Open your eyes mang màu sắc tâm linh.

Theo đó, cách sắp xếp quay toàn cảnh, chuyển động chậm, concept huyền bí, bố cục khung hình… giữa 2 MV được cho là có những điểm tương đồng. Đặc biệt, cả 2 MV đều có cảnh ca sĩ đứng trên bục cao nhảy múa giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ với xung quanh là hàng chục vũ công. Ở cảnh này, cả 2 ê-kíp đều sử dụng tông màu trầm, mang concept bí ẩn.

Cảnh được cho là tương đồng giữa MV MONO (ảnh trên) và Sơn Tùng.

Sự tương đồng trên lập tức gây bàn tán. Một số khán giả đặt câu hỏi liệu ê-kíp của Sơn Tùng có sao chép ý tưởng từ em trai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng 2 sản phẩm có concept khá tương tự nhau, do đó việc trùng hợp về màu sắc, cảnh quay… là không tránh khỏi. Chưa kể, cảnh giống nhau trong 2 MV là khá nhỏ.

Tối 29/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV mới mang tên Come My Way với sự góp mặt của rapper người Mỹ Tyga. Sản phẩm được đầu tư quy mô lớn về hình ảnh, bối cảnh và ý tưởng.

Sơn Tùng vướng nhiều tranh luận sau khi phát hành MV mới. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, Come My Way cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất là hình ảnh Sơn Tùng đứng trên chim Lạc ở phần mở đầu MV. Nhiều khán giả cho rằng đây là hành động thiếu phù hợp với một biểu tượng văn hóa mang ý nghĩa thiêng liêng của dân tộc.

PGS.TS Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa và Du lịch, cho rằng chim Lạc là biểu tượng chung mà nhiều thế hệ người Việt hướng tới và trân trọng. Theo ông, việc đứng trên hình tượng chim Lạc dễ tạo cảm giác phản cảm, đặc biệt khi sản phẩm có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ.

Bên cạnh tranh luận về hình ảnh chim Lạc, Come My Way còn nhận nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến phần âm nhạc. Một số khán giả cho rằng giai điệu chưa đủ nổi bật, khó nghe, Sơn Tùng chưa khắc phục được hạn chế trong cách hát tiếng Anh, trong khi phần hình ảnh được đầu tư công phu nhưng chưa có sự kết nối rõ ràng với nội dung ca khúc.

Dù vậy, sản phẩm vẫn đạt những thành tích đáng chú ý. Sau một ngày ra mắt, MV đã vượt 12 triệu lượt xem.