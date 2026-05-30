Chuyên gia văn hóa: 'Sơn Tùng đứng trên chim Lạc là phản cảm'

PGS. TS Trần Hữu Sơn cho rằng hành động đứng trên mô hình chim Lạc trong MV "Come My Way" là "khá phản cảm và chưa hiểu hết giá trị của chim Lạc".

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV mới mang tên Come My Way. Sản phẩm được đầu tư về hình ảnh với sự góp mặt của ngôi sao quốc tế Tyga. Số tiền đầu tư cho MV được dự đoán là rất lớn.

Sản phẩm bùng nổ, gây sốt mạng xã hội ngay khi ra mắt, tuy nhiên Come My Way cũng vướng một số tranh cãi. Một trong những chi tiết đang gây bàn tán nhất là việc Sơn Tùng đứng trên mô hình chim Lạc ở đầu MV.

Chi tiết gây tranh luận

Trong MV, biểu tượng chim Lạc gắn liền với trống đồng Đông Sơn được ê-kíp của Sơn Tùng đặt giữa không gian khu trung tâm Los Angeles, Mỹ. Theo phía Sơn Tùng, nam ca sĩ muốn lồng ghép những yếu tố truyền thống vào MV để thể hiện sự giao thoa, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều khán giả, thậm chí nhiều fanpage cho rằng hành động nam ca sĩ đứng trên chim Lạc là xúc phạm văn hóa. Bởi lẽ, hình tượng chim Lạc xuất hiện trên trống đồng Đông Sơn có niên đại hàng nghìn năm. Đây được xem là biểu tượng thiêng liêng gắn với đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người Việt cổ. Chim Lạc đại diện cho khát vọng tự do, kết nối giữa con người với trời đất, đồng thời phản ánh tinh thần vươn lên và sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh Sơn Tùng cưỡi chim Lạc trong MV mới. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bênh vực Sơn Tùng. Có khán giả bày tỏ: “Trong nghệ thuật thị giác, đứng trên một linh vật hay biểu tượng không mặc định là đạp lên hay coi thường. Từ thần thoại, điện ảnh tới tranh cổ điển, hình tượng cưỡi rồng, cưỡi phượng, đứng trên đại bàng… luôn được dùng để thể hiện khát vọng chinh phục, dẫn đường hoặc đồng hành cùng một sức mạnh văn hóa”. Do đó, trường hợp của Sơn Tùng không đáng tranh cãi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews về vấn đề trên, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng đây là thiếu sót nhỏ cần rút kinh nghiệm từ ê-kíp của Sơn Tùng. Ông cũng chỉ ra, trong đời sống hàng ngày, có không ít cái sập, bệ ngồi có khắc những biểu tượng văn hóa. Nhưng trong một MV âm nhạc, lan tỏa ra thị trường quốc tế như trường hợp Sơn Tùng, nam ca sĩ không nên có hành động đứng trên biểu tượng văn hóa. Hành động của giọng ca sinh năm 1994 cần rút kinh nghiệm nhưng có thể xem như sơ suất rất nhỏ, không đáng quy kết, công kích.

"Hành động phản cảm"

Trong khi đó, PGS. TS Trần Hữu Sơn - Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng văn hóa và du lịch chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Chim Lạc như biểu tượng chung cả dân tộc hướng tới. Thậm chí, có người còn coi đây như tổ tiên hoặc vật tổ thiêng liêng của dân tộc Việt. Mà xưa nay, người Việt có truyền thống trân trọng những giá trị văn hóa lâu đời, những gì cha ông, tổ tiên để lại. Do đó, tôi cho là hành động đứng lên chim Lạc khá phản cảm. Nghệ sĩ đó có thể hiểu chưa hết giá trị của biểu tượng chim Lạc hoặc hiểu mà vẫn cố tình đứng lên”.

Ông nói thêm: “Hành động này ảnh hưởng rất nhiều tới khán giả trẻ, những người theo dõi MV. Vì chim Lạc là biểu tượng của dân tộc Việt nhưng bây giờ anh giẫm đạp lên đó. Vậy anh muốn truyền đi thông điệp gì qua sản phẩm âm nhạc này. Phải chăng là thông điệp coi thường yếu tố truyền thống. Như vậy là không được.

Vừa qua có trưng bày bảo vật quốc gia của văn hóa Đông Sơn, rất đông người dân đã về dự. Đó là niềm tự hào của cả dân tộc Việt. Nền văn hóa Đông Sơn rất lớn mạnh, lâu đời nên niềm tự hào càng lớn hơn. Các nghệ sĩ với sức ảnh hưởng lớn và lượng fan đông đảo phải có trách nhiệm lan tỏa tinh thần yêu nước, bản sắc dân tộc Việt chứ không phải lan tỏa hành động coi thường như vậy”.

Sản phẩm mới của Sơn Tùng vướng tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC.

Ngoài vấn đề trên, Come My Way còn gây bàn tán vì phần âm nhạc được cho là khó nghe, Sơn Tùng chưa cải thiện được một số hạn chế trong âm nhạc và cách hát tiếng Anh, phần hình ảnh đầu tư nhưng cũng không liên quan tới nội dung bài hát.

Tuy nhiên, số đông vẫn đồng tình sản phẩm ấn tượng về thị giác, được đầu tư lớn. Sản phẩm cũng vẫn đạt thành tích lớn. Chỉ sau 8 phút ra mắt, MV cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube. Sau khoảng 13 giờ, sản phẩm tiến sát mốc 9 triệu lượt xem. Sau một ngày ra mắt, MV đạt hơn 12 triệu lượt xem. Con số này cho thấy sức hút lớn của nam ca sĩ sinh năm 1994 sau thời gian dài vắng bóng.

Không chỉ tạo thành tích về lượt xem, Come My Way còn phủ sóng mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Những từ khóa liên quan đến MV liên tục xuất hiện trên xu hướng tìm kiếm, kéo theo lượng tương tác và bàn luận lớn từ cộng đồng mạng.