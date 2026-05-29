Sơn Tùng vẫn chưa khắc phục được điểm yếu

“Come My Way” tiếp tục là hướng đi chinh phục thị trường quốc tế của Sơn Tùng sau “There’s no one at all” và “Making my way” . Nhưng anh vẫn chưa xử lý triệt để điểm yếu của mình.

Những single tiếng Anh của Sơn Tùng chưa gặt hái được thành công như mong đợi.

Sơn Tùng M-TP rõ ràng đang nắm giữ vị trí dẫn đầu tại Vpop. Các sản phẩm âm nhạc của anh gần như đã đạt đến những thành tích cao nhất có thể ở trong nước, nắm giữ nhiều kỷ lục quan trọng. Chính vì thế, để tiếp tục mở rộng thị trường, tệp khán giả, nâng cao vị thế, Sơn Tùng không thể chỉ hoạt động gói gọn ở nội địa nữa.

Từ những bước đi đầu tiên hợp tác với rapper Mỹ Snoop Dogg trong Hãy trao cho anh, Sơn Tùng đã thể hiện tham vọng vươn mình ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, cho tới single đầy tranh cãi There’s no one at all với phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh, kế hoạch của Sơn Tùng đã ngày càng trở nên rõ ràng. Making My Way phát hành năm 2023 lại một lần nữa khẳng định dự định của nam ca sĩ. Tuy nhiên, 2 ca khúc này không đạt được thành công như mong đợi. Lượt stream của cả There’s no one at all lẫn Making My Way dù không phải là quá thấp ở thị trường nhạc Việt, nhưng khi so với chính những sản phẩm khác của Sơn Tùng thì lại là một bước lùi đáng kể.

Tưởng như Sơn Tùng sẽ quay trở lại chăm chút cho thị trường trong nước sau thành công của Chúng ta của tương lai và Đừng làm trái tim anh đau với thành tích gần như tiệm cận với thời đỉnh cao của anh, nhưng dường như Sơn Tùng vẫn chưa từ bỏ tham vọng của mình. Với single Come My Way vừa viết lời hoàn toàn tiếng Anh, vừa hợp tác với rapper người Mỹ gốc Việt Tyga, Sơn Tùng tiếp tục nuôi dưỡng hành trình tiến ra quốc tế.

Không tạo nên sự khác biệt về âm nhạc

Ở 2 single tiếng Việt gần nhất, Sơn Tùng lựa chọn những chất liệu quen thuộc từng khiến anh vươn lên đỉnh cao tại Vpop: pop/R&B kết hợp với phần hook được xây dựng công phu, đặc sắc, đi cùng với những lyrics dễ nghe nhưng mang đậm phong cách của nam ca sĩ. Dẫu hai bài mang đến 2 cảm xúc trái ngược, nhưng đều là những thứ đã quen thuộc với Sơn Tùng, cộng hưởng tạo nên một năm 2024 thành công rực rỡ cho anh.

Với Come My Way, Sơn Tùng vẫn làm theo một “công thức” có sẵn, nhưng thay vì là công thức mang lại thành công cho anh ở những bài lời Việt, thì lại là thứ “công thức” anh lặp đi lặp lại trong There’s no one at all và Making My Way: Thiên hướng hiphop, màu nhạc trầm tối, phần vocal chìm khuất dưới lớp âm thanh, đôi khi thêm một số chất liệu mượn cảm hứng từ rock, afro, reggaeton để làm dày beat, và đặc biệt là phần hook của bài không còn được làm nổi bật rõ ràng nữa, mà anh tập trung vào sự phát triển giai điệu và tính thống nhất trong bài nhiều hơn.

Điểm khác biệt duy nhất của Come My Way so với 2 single tiếng Anh tiền nhiệm đó là sự xuất hiện của khách mời Tyga. Yếu tố “quốc tế” này giúp cho bài hát có được sự chú ý nhiều hơn, nhưng thực tế không mang lại sự thay đổi quá nhiều cho bài nhạc khi màu giọng của Tyga không chênh lệch nhiều với Sơn Tùng, và beat ở phần verse của Tyga cũng không được xử lý, thay đổi gì so với những phần khác. Cách tiếp cận này khiến cho bài hát trôi đều đều giống cách triển khai của Making My Way, thay vì tạo highlight cho sự xuất hiện của khách mời như ở Hãy trao cho anh.

Come My Way không khác biệt nhiều so với Making My Way.

Sơn Tùng cũng theo đuổi trào lưu đưa nhiều hình ảnh truyền thống Việt Nam vào trong MV. Từ chiếc mặt nạ lấy cảm hứng từ trò Xuân Phả gây bão mạng xã hội ngay từ khi tung teaser, cho tới hình ảnh chim Lạc hoành tráng xuất hiện ngay đầu MV, cảnh quan hùng vĩ của Tràng An (Ninh Bình), lễ hội đua bò An Giang,... khiến sản phẩm của Sơn Tùng đạt hiệu quả thị giác cao. Tuy nhiên, những yếu tố truyền thống kết hợp hiện đại trong mặt visual lại gần như không có sự liên quan nào tới phần âm nhạc reggaeton của Come My Way.

Điểm yếu cố hữu vẫn chưa được khắc phục

Rất nhiều khán giả đã chỉ ra những hạn chế của Sơn Tùng trong mặt phát âm từ single Making My Way, anh thường gặp khó trong việc phát âm các âm đuôi, cùng accent chưa phù hợp với chất liệu âm nhạc có phần “Mỹ Latin” như moombahton/reggaeton.

Ở Come My Way, mọi thứ vẫn không cải thiện nhiều. Sơn Tùng đã cố gắng viết phần lyrics một cách khéo léo để những từ cuối câu không cần phải phát âm âm đuôi nữa như “near me now”, “tie me down”, “I’m on tequila”, hạn chế việc lộ điểm yếu. Tuy nhiên, khó có thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố này trong ca từ tiếng Anh, và anh vẫn để lộ phát âm chưa chuẩn qua những từ như “want”, “somersault”. Ca từ tiếng Anh của Sơn Tùng cũng được viết đơn giản quá mức, các câu đều ngắn, lặp đi lặp lại nhiều những từ cơ bản. Điều này phần nào cũng đánh mất đi “bản sắc” của anh khi sáng tác tiếng Việt: Các câu được viết dài nhưng chắc tay, dùng nhiều từ ngữ đẹp, hoa mỹ.

Khi viết lời bằng tiếng Anh, phần lớn bản sắc của Sơn Tùng ở những ca khúc tiếng Việt đều biến mất.

Đặc biệt, việc giữ nguyên chất liệu âm nhạc so với Making My Way là một lựa chọn khó hiểu của Sơn Tùng. Về mặt thành tích, Making My Way là một trong những ca khúc kém nhất của Sơn Tùng, ca khúc không phải là một hit nổi bật ở thị trường trong nước, cũng không gây tiếng vang ở quốc tế. Thành tích trên streaming của ca khúc cũng là thấp nhất so với những sản phẩm trong vòng nhiều năm trở lại đây của anh. Vào thời điểm 3 năm trước, Making My Way còn có phần mới lạ với khán giả trong nước, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khi lứa nghệ sĩ gen Z đã khai thác reggaeton rất nhiều, việc Come My Way sử dụng cùng kiểu âm thanh, cùng kiểu xử lý vocal như trước đây đã không còn đặc biệt nữa.

Để nói đây là lựa chọn để vươn ra quốc tế thì cũng không còn đúng ở thời điểm 2026 nữa. Các ca khúc đang dẫn đầu các bảng xếp hạng Âu - Mỹ ở thời điểm hiện tại, nếu không phải đến từ các nghệ sĩ Mỹ Latin, thì cũng không còn sử dụng chất liệu này. Nhất là với các nghệ sĩ xuất phát điểm từ châu Á, khán giả nước ngoài mong muốn nghe được những âm thanh đặc trưng của nền âm nhạc đó, như cách Blackpink và BTS, dù hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, vẫn cài cắm phong cách tiêu biểu của Kpop là những âm thanh sáng, bắt tai, đoạn hook chất lượng, thay vì bê y nguyên những thứ mà họ vẫn nghe hàng ngày, từ những nghệ sĩ quen thuộc với thể loại này hơn hẳn một nam ca sĩ xa lạ đến từ Á Đông.

Cách làm của Sơn Tùng vẫn đang ở mức sơ khai, giống như cách tiếp cận sai lầm của các nghệ sĩ châu Á gần 20 năm về trước với những BoA, Se7en, Utada Hikaru, đó là cố gắng làm cho âm nhạc của mình Âu - Mỹ nhất có thể, gần như gột bỏ đi bản sắc riêng. Thậm chí, Sơn Tùng còn thua ở một yếu tố rất quan trọng: tần suất xuất hiện. Nếu như BTS hay Blackpink phát hành sản phẩm liên tục, có mặt ở khắp các sự kiện lớn nhỏ, thậm chí lấn sân mạnh mẽ sang mảng thời trang để tăng cường sự hiện diện, thì Sơn Tùng mất tới gần 2 năm mới ra mắt được sản phẩm âm nhạc tiếp theo, và 3 năm đối với sản phẩm “quốc tế” sau Making My Way. Ở Việt Nam thì không ai là không biết đến Sơn Tùng, nhưng nếu để vươn ra quốc tế mà không có tính liên tục, khán giả sẽ không thể nhớ được đây là ai, âm nhạc của anh ta như thế nào, ngoại trừ mác “nghệ sĩ hàng đầu đến từ Việt Nam”.

Hướng tiếp cận của Sơn Tùng với thị trường quốc tế vẫn cũ kỹ.

Come My Way vẫn là một sản phẩm chỉn chu, sạch sẽ như bao single khác của Sơn Tùng. Tuy nhiên, nó không có gì quá đặc biệt, không phải thứ âm nhạc ăn khách ở Việt Nam, cũng không có đặc điểm nổi bật nếu đặt vào thị trường quốc tế. Ca khúc vẫn rất thành công, bùng nổ với những thành tích mà nghệ sĩ Việt mơ ước, nhưng để đáp ứng được tham vọng lớn lao của Sơn Tùng, hay thậm chí có thể đi được đường dài ở trong nước như các single tiếng Việt của chính anh thôi đã, cũng rất khó để trả lời.