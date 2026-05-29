Hoàng Dũng và vợ quản lý lên tiếng về ca khúc 'Nàng thơ'

  • Thứ sáu, 29/5/2026 22:29 (GMT+7)
Hoàng Dũng và vợ cho biết ca khúc "Nàng thơ" bị sử dụng trái phép nhiều năm qua. Nam ca sĩ kêu gọi một số nhà sản xuất tôn trọng bản quyền hơn.

Trên trang cá nhân, Khánh Linh, vợ đồng thời cũng là quản lý của Hoàng Dũng đã đăng bài viết đề cập việc Nàng thơ bị sử dụng trái phép. Theo cô, nhiều chương trình có nghệ sĩ Việt Nam hoặc quốc tế đã biểu diễn ca khúc này nhiều năm qua nhưng không xin phép trực tiếp ê-kíp.

"Với những đơn vị đã biết Dũng không uỷ quyền ở Trung Tâm Bảo Hộ Quyền Tác Giả, thì đều liên hệ qua mình để xin cấp phép. Những đơn vị không biết và không liên hệ thì không biết là xin cấp phép qua đâu để tự tin biểu diễn như thế. Mình chỉ nói đến Nàng thơ vì đây là ca khúc bị sử dụng trái phép nhiều nhất", Khánh Linh viết.

Phía Hoàng Dũng cho biết ê-kíp đã liên hệ được với khá nhiều đơn vị để đòi quyền lợi cho nam ca sĩ. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp không thể xử lý do chương trình đã diễn ra quá lâu, khó xác định đơn vị tổ chức hoặc phía liên quan không hợp tác.

Bên cạnh đó, Hoàng Dũng cũng bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân: "Để trả lời câu hỏi 'khi nào thì nghệ sỹ sống được bằng âm nhạc', đôi khi phải đặt cái vui xuống một chút và nghĩ cho người khác. Thời đại mới đang đến, và sẽ có những thứ mới chúng ta cần thích nghi. Mình cũng đang ngày ngày học tập, thích nghi và rút kinh nghiệm, nên mong các nhà sản xuất cũng như vậy, để cùng làm gương cho nhau và tạo nên một thị trường tốt đẹp".

Hoàng Dũng thông tin Nàng thơ đã bị sử dụng trái phép nhiều năm qua. Ảnh: @hoangdung.

Hoàng Dũng sinh năm 1995, được công chúng biết đến sau khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2015. Sau cuộc thi, anh theo đuổi hình ảnh ca sĩ kiêm nhạc sĩ, ghi dấu với giọng hát ấm, lối viết nhạc tự sự và màu sắc pop ballad nhẹ nhàng. Một số ca khúc gắn với tên tuổi Hoàng Dũng có thể kể đến như Yếu đuối, Đôi lời, Đi đâu để thấy hoa bay, Nửa thập kỷ và đặc biệt là Nàng thơ.

Trong đó, Nàng thơ được xem là bản hit nổi bật nhất trong sự nghiệp của Hoàng Dũng, giúp anh đến gần hơn với công chúng rộng rãi. Ca khúc có giai điệu lãng mạn, ca từ giàu chất tự sự và từng được nhiều nghệ sĩ, khán giả hát lại trên các sân khấu, nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hoàng Dũng công khai cuộc hôn nhân 6 năm bên Khánh Linh. Anh cho biết cả hai kết hôn cách đây 6 năm, khi ca sĩ tròn 25 tuổi. Hoàng Dũng nói đó là quyết định lớn trong đời của cả hai. Thời điểm ấy, Khánh Linh cũng dừng các công việc bên ngoài để tập trung đồng hành, hỗ trợ anh trong công việc. Nhiều năm qua, cô là quản lý, lo lắng cho anh từng sản phẩm âm nhạc, góp ý, lên kế hoạch từng concert.

