Misoa Kim Anh được cầu hôn

  • Thứ năm, 28/5/2026 11:13 (GMT+7)
  2 giờ trước

MC Misoa Kim Anh được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch tại Vienna. Trên trang cá nhân, cô khoe nhẫn và nụ cười hạnh phúc bên nửa kia.

Mới đây, MC Misoa Kim Anh gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh xác nhận được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch tại Vienna (Áo). Trên trang cá nhân, nữ MC đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia cùng chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

“Rồi ngày này cũng đến. Nó vừa vui, vừa rưng rưng, vừa ngóng chờ, mà cũng lạ lẫm. Khó diễn tả quá”, cô chia sẻ.

Trong loạt ảnh, Misoa Kim Anh xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, diện áo len đỏ nổi bật. Cô liên tục khoe nụ cười hạnh phúc cùng chiếc nhẫn cầu hôn trên tay. Một số khoảnh khắc tình cảm giữa cặp đôi cũng được ghi lại, trong đó bạn trai nữ MC hôn lên trán cô.

Dù công khai tin vui, nữ MC vẫn giữ kín danh tính và gương mặt nửa kia. Trước đó, Misoa Kim Anh khá kín tiếng về chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Misoa Kim Anh khoe ảnh được bạn trai cầu hôn. Ảnh: @Misoakimanh.

Misoa Kim Anh, tên thật Trần Thị Kim Anh, sinh năm 1991, là MC, beauty blogger và người mẫu ảnh được nhiều khán giả trẻ biết đến. Cô từng giành danh hiệu Hot Vteen toàn quốc năm 2010, sau đó hoạt động trong nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, sáng tạo nội dung và kinh doanh online.

Sở hữu gương mặt đậm nét Á Đông cùng đôi mắt một mí, Misoa Kim Anh từng là một trong những hot girl đời đầu nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cô gây chú ý nhờ phong cách nhẹ nhàng, nữ tính cùng hình ảnh gần gũi.

Ngoài sự nghiệp, đời tư của Misoa Kim Anh cũng từng thu hút sự chú ý. Nữ MC từng chia sẻ bản thân trải qua nhiều mối tình thất bại trước khi tìm được sự cân bằng trong cảm xúc và cuộc sống.

Cuối năm 2022, Misoa Kim Anh từng gây xôn xao khi đăng tải bài viết tiết lộ bị bạn trai cũ bạo hành sau mâu thuẫn tình cảm. Sau đó, nữ MC mong muốn khép lại câu chuyện để ổn định tinh thần và cuộc sống cá nhân.

Minh An

Misoa Kim Anh cầu hôn giải trí sao

