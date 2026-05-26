Tình trạng sức khỏe của 'mỹ nhân đẹp nhất 2026'

  • Thứ ba, 26/5/2026 16:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Anne Hathaway cho biết cô từng âm thầm đối mặt với vấn đề sức khỏe kéo dài suốt một thập kỷ, khiến thị lực ở mắt trái bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Page Six, trong lần xuất hiện trên The New York Times, nữ diễn viên 43 tuổi tiết lộ mắt trái của cô gần như không còn khả năng nhìn rõ trong suốt nhiều năm, do mắc đục thủy tinh thể khởi phát sớm. Đây là lần hiếm hoi Anne Hathaway chia sẻ công khai về tình trạng sức khỏe từng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô.

“Có lẽ đây là thông tin hơi quá riêng tư. Tôi đã bị mù một nửa trong 10 năm”, Anne Hathaway nói. Theo nữ diễn viên, tình trạng này tác động mạnh đến thị lực, đến mức cô gần như không thể nhìn rõ bằng mắt trái và cuối cùng phải phẫu thuật.

Theo Anne Hathaway, mắt trái của cô gần như không thấy gì trong suốt 10 năm. Ảnh: GC.

Anne Hathaway cũng cho biết sau ca phẫu thuật, cô cảm thấy tinh thần bình ổn hơn. Nữ diễn viên nhận ra việc thị lực suy giảm trong thời gian dài đã tạo áp lực lên hệ thần kinh mà bản thân không hề hay biết. “Từ sau đó tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi không nhận ra rằng tình trạng ấy thực sự đang gây áp lực lên hệ thần kinh của mình”, cô nói.

Theo Mayo Clinic, đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể của mắt bị mờ đục. Người mắc bệnh thường có cảm giác nhìn mọi vật như qua một ô cửa phủ sương hoặc mờ hơi nước. Tình trạng này có thể gây khó khăn khi đọc sách, lái xe vào ban đêm hoặc nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt người khác.

Sau khi trải qua phẫu thuật, Anne Hathaway cho biết cô xem thị lực hiện tại là một “phép màu”. Nữ diễn viên nói rằng mỗi ngày thức dậy và có thể nhìn rõ là điều khiến cô biết ơn.

Anne Hathaway trong dự án đình đám The Devil Wears Prada 2 mới đây.

Bên cạnh chia sẻ về vấn đề sức khỏe, Anne Hathaway gần đây cũng gây chú ý khi lên tiếng trước những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ lan truyền trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết cô vốn có xu hướng không bình luận về các đồn đoán liên quan đến bản thân, bởi không muốn thu hút thêm sự chú ý.

Tuy nhiên, theo Anne Hathaway, những suy đoán đã trở nên quá ồn ào khiến cô cảm thấy cần phải nói rõ sự thật. Cô nói thêm: “Chúng ta đang ở trong một thời điểm mà mọi người cảm thấy rất tự tin khi cho rằng điều họ nghĩ là sự thật. Đôi khi điều họ nghĩ là chính xác, nhưng đôi khi lại không phải vậy”.

hôm qua

Minh An

