Hình ảnh mới của Thiều Bảo Trâm

Mới đây, Thiều Bảo Trâm thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình trong chuyến nghỉ dưỡng bên biển. Nữ ca sĩ diện bikini tông hồng nhẹ, khoe khéo vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài.

Ở những khung hình khác, nữ ca sĩ chọn kiểu tạo dáng tự nhiên, kết hợp kính râm và mái tóc buông dài, tạo cảm giác phóng khoáng, trẻ trung. Tổng thể bộ ảnh mang đậm tinh thần mùa hè.

Hình ảnh mới đây của Thiều Bảo Trâm. Ảnh: @thieubaotram.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Bên dưới loạt ảnh, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của Thiều Bảo Trâm. Thời gian qua, nữ ca sĩ thường xuyên gây chú ý với hình ảnh nữ tính, hiện đại. Cô chuộng diện những thiết kế xuyên thấu hoặc cắt xẻ để khoe triệt để lợi thế sắc vóc. Dù vậy, phong cách sexy từng không ít lần khiến nữ ca sĩ vấp ý kiến trái chiều.

Gần đây, Thiều Bảo Trâm trở lại đường đua âm nhạc với MV Thỏ săn mồi, phát hành tối 12/5. Sản phẩm do Trid Minh sáng tác, mang màu sắc Pop R&B hiện đại, đồng thời mở màn cho mini album thứ hai dự kiến ra mắt trong năm nay.

Thỏ săn mồi dễ nghe, ghi điểm ở phần vũ đạo và verse rap song tổng thể không quá ấn tượng. Từ sau Chị đẹp đạp gió, Thiều Bảo Trâm phát hành các MV song cô vẫn loay hoay, chưa tìm được một sản phẩm "hit". Những ca khúc của nữ ca sĩ chỉ dừng lại ở mức an toàn, chưa thật sự bứt phá.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, gia nhập showbiz từ năm 2013 khi cô cùng với chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm nhạc có tên Bee.T. Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, họ tách ra phát triển sự nghiệp solo.

Thiều Bảo Trâm là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Chị đẹp Đạp gió 2024. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. Kết thúc chương trình, Thiều Bảo Trâm được chọn vào Đội hình Đạp gió 2024, bên cạnh Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, MisThy, Mie và Kiều Anh...