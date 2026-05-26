Diễn viên cao 1,96 m say đắm Kendall Jenner

Jacob Elordi và Kendall Jenner gây chú ý khi xuất hiện thân mật sau bữa tối ở Santa Barbara. Nam diễn viên liên tục có cử chỉ tình cảm với siêu mẫu.

Theo Daily Mail, Jacob Elordi và Kendall Jenner tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi công khai xuất hiện thân mật sau một bữa tối tại Santa Barbara, Mỹ. Những khoảnh khắc tình cảm của cả hai khiến truyền thông quốc tế cho rằng cặp đôi đang ngày càng khăng khít.

Theo hình ảnh được ghi lại, nam diễn viên 28 tuổi và siêu mẫu Kendall Jenner cùng diện trang phục đen đồng điệu khi rời khỏi địa điểm ăn tối vào Chủ nhật. Jacob Elordi tỏ ra rất quan tâm Kendall Jenner khi đặt tay lên phía sau cổ cô trong lúc cả hai đứng chờ xe. Nam diễn viên cũng được nhìn thấy vòng tay qua người Kendall khi trò chuyện cùng nhóm bạn.

Trong suốt buổi tối, ngôi sao Euphoria dành nhiều sự chú ý cho Kendall Jenner. Cả hai liên tục trò chuyện, nhìn vào mắt nhau và xuất hiện với vẻ thoải mái, thân mật.

Ảnh hẹn hò mới đây của Jacob Elordi và Kendall Jenner. Ảnh: Backgird.

Trước đó, Jacob Elordi và Kendall Jenner tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại Hawaii. Cặp đôi từng xuất hiện trên bãi biển, cùng uống rượu vang hồng. Đây được xem là lần xuất hiện công khai đầu tiên của họ kể từ khi tin đồn hẹn hò lan truyền.

Không lâu sau, cả hai tiếp tục được bắt gặp trong một buổi hẹn hò đôi cùng Kylie Jenner và Timothée Chalamet. Theo nguồn tin của Daily Mail, Kylie Jenner được cho là người đóng vai trò mai mối cho Kendall và Jacob. Nguồn tin cho biết Kylie từng có nhiều dịp gặp Jacob trong mùa giải thưởng, khi Timothée Chalamet và Jacob Elordi đều tham gia các sự kiện điện ảnh lớn.

Jacob Elordi và Kendall Jenner vốn đã quen biết trong nhiều năm. Nam diễn viên từng tham dự tiệc sinh nhật của Kendall vào năm 2022. Cả hai cũng được nhìn thấy trò chuyện thân mật tại tiệc Oscar Vanity Fair hồi tháng 3.

Mối quan hệ của Kendall Jenner, Jacob Elordi gây chú ý. Ảnh: WireImage.

Trước khi vướng tin hẹn hò Kendall Jenner, Jacob Elordi từng có một số mối quan hệ được công chúng chú ý. Anh từng hẹn hò Joey King, bạn diễn trong The Kissing Booth, trước khi chia tay vào năm 2018. Sau đó, nam diễn viên được cho là có thời gian gắn bó với Zendaya, bạn diễn trong Euphoria. Anh cũng từng hẹn hò Kaia Gerber, con gái siêu mẫu Cindy Crawford, và có mối tình tan hợp kéo dài nhiều năm với Olivia Jade Giannulli.

Về phía Kendall Jenner, siêu mẫu cũng từng trải qua các mối quan hệ với vận động viên bóng rổ Devin Booker, Ben Simmons và rapper Bad Bunny. Hiện tại, những lần xuất hiện liên tiếp bên Jacob Elordi khiến mối quan hệ của cả hai ngày càng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Kendall Jenner (sinh năm 1995) bắt đầu được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, trước khi vươn lên trở thành một trong những siêu mẫu. Cô từng có mặt trong danh sách người mẫu có thu nhập cao nhất do Forbes công bố, đồng thời là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang lớn và nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu quốc tế.

Trong khi đó, Jacob Elordi (sinh năm 1997) là diễn viên đang lên tại Hollywood. Anh gây chú ý với loạt phim The Kissing Booth trên Netflix, trước khi khẳng định khả năng diễn xuất qua series Euphoria và các dự án điện ảnh như Saltburn, Priscilla. Elordi được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của thế hệ diễn viên trẻ, hướng tới các vai diễn có chiều sâu.