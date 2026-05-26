Thanh Duy, Jun Phạm trở lại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Tối 25/5, ê-kíp sản xuất chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai xác nhận 5 anh tài của mùa một gồm Thanh Duy, Jun Phạm, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh sẽ trở lại mùa 2. Đây cũng là những anh tài “chốt sổ”, hoàn thiện đội hình 34 người của chương trình năm nay.

Trước đó, một số nghệ sĩ khác như Hoàng Dũng, Đinh Mạnh Ninh, Thành Thỏ, K.O, Thái VG, Will, Huỳnh Lập… cũng xác nhận tham gia chương trình. MC Anh Tuấn tiếp tục đảm nhận vai trò host. Đặc biệt, mùa 2026 còn có sự tham gia của một số gương mặt bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng như Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu.

Jun Phạm tại Gai Home concert diễn ra vào tháng 4. Ảnh: FBNV.

Sự góp mặt của những nhân tố trẻ từ Tân binh toàn năng và sự trở lại của 5 anh tài mùa 1 giúp chương trình năm nay càng thu hút sự chú ý.

Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng cuối năm 2024 với sự tham gia của 33 nghệ sĩ nam. Chương trình là một trong những hiện tượng âm nhạc Việt khi tạo nên cơn sốt chưa từng có. Ê-kíp sản xuất đã thực hiện thành công nhiều concert khác nhau và thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Gai Home concert diễn ra ngày 26/4 vừa qua ở Hưng Yên, quy tụ 32 trong số 33 anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1. Đã diễn ra nhiều đêm nhạc khác nhau nhưng Gai Home concert vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Đám đông khán giả vẫn tới đây để cổ vũ cuồng nhiệt cho các anh tài. Điều đó cho thấy chương trình vẫn duy trì sức nóng dù đã gần 2 năm trôi qua.