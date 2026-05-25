Hình ảnh mới của Thanh Thủy

Hoa hậu Thanh Thủy đăng loạt ảnh mới trong chuyến du lịch biển. Cô khoe vóc dáng cân đối khi mặc bikini.

Sau thời gian bận rộn với lịch trình công việc, Hoa hậu Thanh Thủy có chuyến nghỉ dưỡng ở biển. Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ hình ảnh chụp trong chuyến đi. Trong hình ảnh, cô mặc bikini 2 mảnh màu đen kết hợp quần jeans. Người đẹp khoe vóc dáng cân đối với vòng eo thon gọn.

Thời gian qua, hoa hậu tham gia nhiều lịch trình công việc, sự kiện giải trí lẫn hoạt động cộng đồng khác nhau. Cô thường xuyên cập nhật lịch trình trên trang cá nhân và tương tác với người hâm mộ.

Thanh Thủy đăng tải hình ảnh mới. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm giữa Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình trở thành chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, cả hai được bắt gặp khoác tay nhau rời khỏi công ty của nam ca sĩ, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình nhiều lần để lộ những dấu hiệu được cho là đang trong mối quan hệ tình cảm nhưng hai người chưa từng lên tiếng xác nhận. Hoa hậu sinh năm 2002 từng được bắt gặp sử dụng chiếc xe thuộc sở hữu của nam ca sĩ để di chuyển đến một sự kiện. Đáng chú ý, đây cũng là chiếc xe từng xuất hiện trong MV của Trịnh Thăng Bình.

Ngoài ra, cả hai còn nhiều lần check-in tại cùng một khu vực hầm gửi xe trong cùng thời điểm. Người hâm mộ cũng soi ra loạt món đồ có thiết kế tương đồng như áo, khăn choàng… được cho là đồ đôi của cặp sao.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Năm 2024, cô tham dự Miss International 2024 và trở thành người đẹp Việt đầu tiên giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường này.