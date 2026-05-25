Thấy gì khi Tuấn Hưng, Ngọc Sơn xét nghiệm ma túy

Trong ít ngày qua, hàng loạt nghệ sĩ như Tuấn Hưng, Ngọc Sơn chủ động xét nghiệm. Trong khi đó, nhiều người khác đăng ảnh nhằm phủ nhận có lên quan đến nghi vấn dùng chất cấm.

Vài ngày qua, showbiz Việt rơi vào tình trạng “náo loạn” chưa từng có khi hàng loạt nghệ sĩ xét nghiệm hoặc có động thái phủ nhận liên quan đến nghi vấn sử dụng chất cấm. Mới nhất, ngày 25/5, Lệ Quyên bức xúc lên tiếng khi bị réo tên trong các thông tin nhạy cảm, còn Tuấn Hưng đăng tải clip tự xét nghiệm.

Theo chuyên gia truyền thông, dư luận đang ở giai đoạn "nóng" sau khi hàng loạt nghệ sĩ Việt vướng bê bối. Do đó, cộng đồng mạng dễ dàng bàn tán, réo tên nghệ sĩ mỗi khi có nghi vấn. Trong tình huống đó, nghệ sĩ phải nhanh chóng thanh minh để bảo vệ danh tiếng của bản thân và tránh sự việc bị đẩy đi quá xa.

Tuấn Hưng, Ngọc Sơn chủ động xét nghiệm

Quay lại video ghi lại quá trình tự xét nghiệm, Tuấn Hưng viết: “Khi mình lao lực vì cường độ làm việc, người ta cho là mình giả vờ ốm, chỉ có những người đi diễn cùng và khán giả mới thấu hiểu việc vừa tập, vừa diễn 2 show cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng này không buông tha ai”.

Tuấn Hưng cho biết anh tự nguyện xét nghiệm để chứng minh bản thân như mọi công dân khác.

Cùng thời điểm, Lệ Quyên cũng không giấu được sự bức xúc khi bị réo tên trong loạt tin đồn liên quan đến chất cấm đang lan truyền trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ thẳng thắn phủ nhận mọi nghi vấn, khẳng định bản thân sống lành mạnh và sẵn sàng kiểm tra bất cứ lúc nào để chứng minh sự trong sạch.

“Ai vu khống, cứ mạnh dạn tới trước mặt tôi, thích test lúc nào cũng được. Ai dám, tôi chờ, bất cứ khi nào cũng được. Nhà bao việc, lo kiếm tiền sống lành mạnh là tốt rồi. Việc người khác bớt lo và đừng đơm đặt nữa”, cô gay gắt lên tiếng.

Trước Tuấn Hưng, một số nghệ sĩ khác như Duy Mạnh và Ngọc Sơn cũng chia sẻ việc chủ động xét nghiệm. Tương tự Tuấn Hưng, Duy Mạnh quay video ghi lại quá trình tự test tại nhà. Kèm theo đó, ca sĩ này viết: “Tối nay bận làm sinh nhật tiếp bạn. Về nhà test thử thấy hiện lên 2 vạch. Thế này là âm tính hay dương tính hả các bạn nhỉ. Để mai mình lên bệnh viện thử máu cho chính xác nhỉ”.

Ngọc Sơn sau nhiều ngày liên tục bị réo tên trong các bài đăng, bình luận mang tính suy diễn, xúc phạm trên mạng xã hội đã quyết định đi xét nghiệm chất cấm. Thông qua livestream trên trang cá nhân vào chiều 22/5, ca sĩ này khẳng định anh không liên quan đến những thông tin tiêu cực nên đã chủ động xét nghiệm để chứng minh sự trong sạch cho bản thân.

“Tôi cây ngay không sợ chết đứng. Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có”, nam ca sĩ nhấn mạnh.

Sao Việt đồng loạt lên tiếng

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước hàng loạt tin đồn liên quan đến việc một số nghệ sĩ vướng nghi vấn sử dụng chất cấm. Trước làn sóng bàn tán lan rộng, nhiều sao Việt đã nhanh chóng có động thái nhằm phủ nhận việc bản thân liên quan đến các thông tin tiêu cực.

Là một trong những cái tên bị cư dân mạng réo gọi, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng story ghi lại khoảnh khắc đang ở Đà Lạt kèm dòng trạng thái: “Đang ở Đà Lạt gội đầu lạnh muốn xỉu mà cứ hot cái gì”. Cô còn đăng ảnh mặc đồ đôi với Thiên Ân và cho biết họ đang cùng nhau du lịch Đà Lạt.

Trong khi đó, Soobin Hoàng Sơn chia sẻ ảnh selfie trước gương như một cách ngầm phản hồi trước những đồn đoán. Rapper Andree Right Hand đăng tải hình ảnh đang làm tóc, còn Trịnh Thăng Bình chia sẻ ảnh tập gym. Quân A.P cũng cập nhật hình ảnh luyện tập trong phòng gym giữa lúc bị réo tên trong những tin đồn tiêu cực lan truyền mạng xã hội.

Theo chuyên gia truyền thông Khôi Phan, việc nghệ sĩ nhanh chóng lên tiếng, thanh minh là cách quản trị khủng hoảng điển hình trong môi trường giải trí hiện nay. Lý do là thời gian qua, một số bê bối liên quan đến chất cấm xảy ra ở showbiz Việt.

Do đó, hiệu ứng lan tỏa của dư luận trên mạng xã hội diễn ra rất nhanh. Từ đó, công chúng dễ dàng quy chụp, ghép nối các tên tuổi khác nhau trong showbiz vào những tin tức tiêu cực dù chưa có căn cứ, bằng chứng rõ ràng.

Trong tình huống đó, nếu im lặng, nghệ sĩ càng bị đồn thổi khiến câu chuyện dần mất kiểm soát. Do đó, việc lên tiếng sớm giúp họ chủ động cắt đứt nguồn tin đồn ngay từ đầu, bảo vệ hợp đồng quảng cáo, show diễn và hình ảnh thương hiệu cá nhân.

“Môi trường đang rất nhạy cảm: Sau nhiều vụ việc gần đây, dư luận và cơ quan chức năng đều đang chú ý mạnh đến vấn đề này. Nghệ sĩ hiểu rằng im lặng lúc này dễ bị hiểu là có vấn đề, nên họ chọn cách công khai phủ nhận để tự minh oan và giảm thiểu rủi ro”, chuyên gia truyền thông nhấn mạnh.