Sơn Tùng M-TP hợp tác rapper người Mỹ có 7 tỷ lượt xem

Sơn Tùng chuẩn bị trở lại với MV "Come My Way". Dự án lần này của anh có sự tham gia của rapper người Mỹ gốc Việt Tyga.

Tối 23/5, Sơn Tùng đăng hình ảnh mới để quảng bá sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt mang tên Come My Way. Đáng nói, xuất hiện cùng Sơn Tùng trong hình ảnh là rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Đồng nghĩa, nam ca sĩ xác nhận Tyga hợp tác cùng anh trong dự án âm nhạc mới.

Trước đó, thông tin Tyga hợp tác với Sơn Tùng đã gây xôn xao dư luận. Lý do là nam rapper người Mỹ gốc Việt bình luận dưới bài đăng của giọng ca sinh năm 1994. Tyga sinh năm 1989, sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám như Taste đạt 1,7 tỷ lượt xem, Hookah với 576 triệu, Ayy Macarena có 211 triệu lượt xem…

Kênh YouTube của rapper này có 12 triệu lượt theo dõi với tổng cộng 7 tỷ lượt xem. Rapper này tên thật Michael Ray Nguyen-Stevenson, lớn lên tại bang California (Mỹ) nhưng là người lai Jamaica - Việt Nam.

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng hợp tác với ngôi sao quốc tế. Anh từng mời rapper Snoop Dogg tham gia Hãy trao cho anh hay “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” Mai Davika trong MV Chạy ngay đi.

Suốt những ngày qua, Sơn Tùng là tâm điểm của thị trường nhạc Việt khi “nhá hàng” sản phẩm mới. Mỗi động thái của anh đều thu hút sự chú ý của đám đông khán giả.

Trong suốt nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP không xuất hiện quá dày đặc trong showbiz. Nam ca sĩ phát hành số lượng sản phẩm âm nhạc khá ít nhưng mỗi dự án đều được đầu tư mạnh về phần hình ảnh, âm thanh và chiến lược truyền thông. Anh cũng chủ yếu góp mặt tại các sự kiện âm nhạc lớn thay vì hoạt động liên tục như nhiều nghệ sĩ khác.

Dù vậy, giọng ca sinh năm 1994 vẫn duy trì sức hút và vị thế thuộc hàng top của thị trường nhạc Việt. Sơn Tùng hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV vượt mốc 100 triệu lượt xem nhất Vpop, cho thấy độ phủ sóng mạnh mẽ cùng lượng người hâm mộ đông đảo sau nhiều năm hoạt động.