Đoạn ghi âm 37 phút 'đe dọa' Kim Soo Hyun

Vừa được minh oan vụ hẹn hò Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun lại đối mặt với sóng gió mới. Anh trai Sulli tuyên bố sở hữu ghi âm dài 37 phút chứa nội dung nhạy cảm về diễn viên này.

News1 đưa tin Choi, anh trai của ca sĩ quá cố Sulli một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng khi đăng tải bài viết được cho là liên quan đến Kim Soo Hyun. Choi khẳng định đang sở hữu đoạn ghi âm dài 37 phút chứa những cuộc thảo luận nhạy cảm liên quan đến một số nhân vật nổi tiếng và những chi tiết về đời tư trong quá khứ của em gái.

Người này tiết lộ đoạn ghi âm đề cập đến IU, Lee Ro Bae, Kim Soo Hyun, SM Entertainment và một số chi tiết về đời tư của Sulli.

Choi cho biết: “Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra, nhưng tôi đang kìm lại vì nghĩ đến mẹ. Năm ngoái tôi chỉ đề cập sơ qua đến bộ phim, nhưng không có ý định tiếp tục khai thác vấn đề này nữa. Tôi muốn làm rõ trước rằng không có gì là sai sự thật cả”.

Ngày 21/5, Choi viết trên tài khoản cá nhân: "Khoảnh khắc bạn bò ra ngoài, đó sẽ là vòng 2. Sự lựa chọn là của bạn". Bài đăng này cũng được cho là nhắm tới Kim Soo Hyun.

Trước đây, Choi cáo buộc một nhân viên trong ê-kíp của Kim Soo Hyun ép buộc Sulli đóng cảnh khỏa thân và giường chiếu khi cô tham gia bộ phim Real. Theo Choi, kịch bản ban đầu không hề có mô tả cụ thể về cảnh khỏa thân hay cảnh giường chiếu. Thế nhưng, sau đó, Sulli bị ép buộc quay những cảnh phim đó dù có người đóng thế ở trường quay.

Bộ phim Real do Lee Ro Bae, hay còn gọi là Lee Sa Rang, anh họ của Kim Soo Hyun đạo diễn và sản xuất.

Đáp lại, phía Kim Soo Hyun cho biết: "Cô ấy hoàn toàn hiểu và đồng ý với việc cảnh quay hở hang ngay từ khi ký hợp đồng cho đến khi quay phim. Cô ấy đã hoàn thành việc quay phim một cách chuyên nghiệp".

Tuyên bố mới của Choi tiếp tục gây xôn xao dư luận, nhất là vào thời điểm Kim Soo Hyun vừa được minh oan.

Vừa qua, Sở cảnh sát Gangnam, Seoul thông báo đã xin lệnh bắt giữ đối với Kim Se Ui, người đại diện của kênh YouTube Garo Sero Research Institute. Kim Se Ui cùng gia đình của nữ diễn viên Kim Sae Ron cáo buộc cô từng hẹn hò với Kim Soo Hyun khi còn thành niên. Tuy nhiên, cảnh sát xác định tất cả tuyên bố trên đều sai sự thật. Cảnh sát kết luận các ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện và file âm thanh, bản ghi âm có giọng nói của người quá cố mà Kim Se Ui công bố làm bằng chứng nhằm tố cáo Kim Soo Hyun đều là giả mạo.

Tháng 3/2025, YouTuber Kim Se Ui gây xôn xao dư luận khi tuyên bố Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò từ cuối 2015 đến tháng 7/2021. Đáng nói, thời điểm đó, nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron vẫn còn là trẻ vị thành niên. Phía Kim Soo Hyun sau đó thừa nhận mối quan hệ với Kim Sae Ron nhưng phủ nhận khung thời gian. Họ cho biết mối quan hệ giữa 2 người kéo dài từ mùa hè 2019 đến mùa thu năm 2020, tức sau khi người quá cố đã trưởng thành.