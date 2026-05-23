‘Ác nữ’ Lim Ji Yeon lột xác

Từng bị chê bai ở bộ phim “Nice to not meet you” phát sóng cuối năm 2025, Lim Ji Yeon đã trở lại thành công nhờ dự án mới mang tên “My Royal Nemesis”.

Bộ phim truyền hình My Royal Nemesis - Kẻ thù hoàng gia của tôi đang trở thành hiện tượng bất ngờ của màn ảnh Hàn Quốc khi liên tục ghi nhận thành tích khả quan cả ở thị trường nội địa lẫn quốc tế. Theo Nielsen Korea, tác phẩm của đài SBS tăng trưởng ổn định về tỷ suất người xem chỉ sau vài tập phát sóng. Rating (tỷ suất người xem) từ mức 5,4% ở tập 2 đã tăng lên 6% ở tập 4. Việc đó cho thấy hiệu ứng truyền miệng về My Royal Nemesis rất tích cực. Đây là tín hiệu đáng mừng giữa bối cảnh phim truyền hình Hàn Quốc đang cạnh tranh khốc liệt.

Tia sáng của phim truyền hình Hàn Quốc

My Royal Nemesis phát sóng cuối tuần trên đài SBS là một bộ phim hài lãng mạn. Phim xoay quanh Shin Seo Ri, một nữ diễn viên vô danh bất ngờ trở nên "hung dữ" sau khi bị nữ phản diện khét tiếng thời Joseon (Kang Dan Shim) chiếm hữu linh hồn và Cha Se Gye - tài phiệt tàn bạo được biết đến như một con “quái vật” do chủ nghĩa tư bản tạo ra.

Bộ phim bắt đầu với cảnh Kang Dan Shim, nữ phản diện khét tiếng của Joseon chết sau khi bị ép uống thuốc độc. Sau đó, linh hồn cô nhập vào thân xác của một nữ diễn viên vô danh tên là Shin Seo Ri ở thời hiện đại. Sau đó, cô vướng vào mối quan hệ hài hước với Cha Se Gye.

Dàn diễn viên trong phim My Royal Nemesis - Kẻ thù hoàng gia của tôi. Ảnh: News1.

Sports Donga nhận định đề tài du hành thời gian, nhập hồn và mô típ “ghét trước yêu sau” đã trở nên rất quen thuộc, thậm chí trở thành công thức thành công cho nhiều bộ phim Hàn Quốc. Tuy nhiên, phim truyền hình giả tưởng nếu không đủ hấp dẫn từ đầu vẫn không thể thuyết phục người xem, thậm chí dễ trở nên phi lý, thiếu logic hoặc nhảm nhí, khiến khán giả mất hứng thú và bỏ đi. Ngược lại, cũng với mô típ trên nhưng My Royal Nemesis đang duy trì phong độ ổn định, thu hút được người xem.

Không chỉ tạo sức hút tại quê nhà, My Royal Nemesis còn ghi nhận thành tích nổi bật trên nền tảng Netflix. Bộ phim hiện đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 toàn cầu dành cho series không nói tiếng Anh và giữ vị trí thứ 2 trong danh sách phim truyền hình phổ biến nói chung, The Korea Times đưa tin.

Theo thống kê từ FlixPatrol, tác phẩm lọt top 10 tại 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Nhật Bản... Phim đồng thời đứng số 1 tại 24 thị trường như Brazil, Singapore, Peru, Qatar…

Giới quan sát đánh giá thành công của My Royal Nemesis đến từ cách tiếp cận dễ xem và nhịp kể nhanh. Thay vì xây dựng thế giới giả tưởng phức tạp, phim tập trung vào câu chuyện một phản diện bất ngờ bị cuốn vào xã hội hiện đại. Các tình tiết cao trào được cài cắm liên tục ở cuối mỗi tập giúp tác phẩm duy trì sức hút, khả năng giữ chân khán giả rất cao.

Bộ phim cũng ghi điểm nhờ cách pha trộn nhiều thể loại gồm lãng mạn, hài, hồi hộp và châm biếm. Sự cân bằng giữa yếu tố giải trí và kịch tính giúp tác phẩm tiếp cận lượng khán giả rộng hơn ở thị trường quốc tế.

Yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của phim không thể phủ nhận chính là sự ăn ý giữa "nữ phản diện thời Joseon" Lim Ji Yeon (vai Kang Dan Shim/Shin Seo Ri) và "tài phiệt tàn bạo" Heo Nam Jun (vai Cha Se Gye/Lee Hyun). Bắt đầu bằng cuộc đấu khẩu hài hước, cả hai sau đó tạo nên sức hút mạnh mẽ với câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn pha lẫn thù hận, đan xen giữa căng thẳng và tiếng cười.

Theo Sport DongA, trong khi bộ phim Perfect Crown (Phu nhân đại quân thế kỷ 21) của IU và Byeon Woo Seok có khởi đầu thuận lợi sau đó kết thúc đầy tranh cãi vì xuyên tạc lịch sử, thì bộ phim My Royal Nemesis dường như đã nổi lên như một "vị cứu tinh", vực dậy niềm tự hào của truyền hình truyền thống.

Lim Ji Yeon vực dậy sau tranh cãi

Một trong những nhân tố được nhắc đến nhiều nhất khi nói đến thành công của phim là màn thể hiện của Lim Ji Yeon. Sau loạt vai diễn gai góc như “ác nữ” Park Yeon Jin trong The Glory hay Chu Sang Eun ở Lies Hidden in My Garden, nữ diễn viên mang đến hình ảnh mới tươi sáng và hài hước hơn. Biểu cảm linh hoạt, cách thoại mang màu sắc cổ trang cùng nhịp diễn duyên dáng của Lim Ji Yeon nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Nhiều phân đoạn của cô được cắt thành video ngắn và lan truyền mạnh trong cộng đồng khán giả trẻ.

Ngoài diễn xuất, tác phẩm còn được đánh giá cao ở khâu dàn dựng với tiết tấu nhanh, âm nhạc sôi động và lời thoại thú vị. Trong khi nhiều phim truyền hình gần đây bị nhận xét quá chú trọng hình ảnh mà thiếu nhịp truyện, My Royal Nemesis lại giữ được sự cân bằng giữa tính giải trí và cao trào.

Thành tích hiện tại giúp My Royal Nemesis trở thành bộ phim cuối tuần đầu tiên của SBS vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix ngay trong tuần đầu phát hành. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của ê-kíp là duy trì sức nóng này cho tới chặng cuối của bộ phim.

Diễn xuất của Lim Ji Yeon trong phim được đánh giá cao. Ảnh: SBS.

Ngay trước đó, ở bộ phim Nice to not meet you phát sóng cuối năm 2025, Lim Ji Yeon và bạn diễn Lee Jung Jae đã vướng nhiều tranh cãi. Đầu tiên, phim bị chỉ trích vì khoảng cách tuổi tác giữa 2 diễn viên. Cách biệt 18 tuổi giữa Lee Jung Jae và Lim Ji Yeon khiến 2 người như chú - cháu chứ không có sự tình tứ, ăn ý của một cặp đôi. Ngoài ra, cốt truyện phim bị chê gượng ép và tình tiết lỗi thời. Tính cách nhân vật nữ chính do Lim Ji Yeon đảm nhận cũng bị ghét bỏ.

Sau dự án phim được đầu tư nhưng không thành công như mong đợi đó, Lim Ji Yeon cuối cùng đã vực dậy tên tuổi và sự nghiệp nhờ bộ phim mới My Royal Nemesis.