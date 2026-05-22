Nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức sẽ bị đưa vào danh sách đen

Cơ quan quản lý sẽ thảo luận để lập danh sách đen gồm các nghệ sĩ, KOL vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội...

Ngày 22/5, tại hội nghị diễn ra ở TP.HCM, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết Cục đang triển khai cơ chế “blacklist” (tạm dịch: danh sách đen). Danh sách đen gồm các nghệ sĩ, KOL vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội.

Cục sẽ phối hợp cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thảo luận, thống nhất. Cơ chế này sẽ giúp các đơn vị tổ chức sự kiện, chương trình, nhãn hàng có danh sách nghệ sĩ, KOL, KOC vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa để từ đó cân nhắc việc hợp tác.

Theo ông Lê Quang Tự Do, trước đây, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có danh sách nghệ sĩ hạn chế hợp tác nhưng không có thời hạn cụ thể, dẫn đến nhiều đơn vị quảng cáo, công ty truyền thông băn khoăn kiến nghị này kéo dài đến bao giờ. Do đó, sắp tới, các cơ quan quản lý sẽ thống nhất để đưa ra bộ quy tắc dựa trên nhiều tiêu chí như vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội và hạn chế hoạt động trong thời gian cụ thể bao lâu.

Tùy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, thời gian sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, 6 tháng hoặc một năm. Quy định này không bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện từ các công ty, thương hiệu… Từ danh sách đen kể trên, họ sẽ biết nên hạn chế hợp tác với KOL, nghệ sĩ nào.

Lãnh đạo Cục hy vọng có sự chung tay của các đơn vị truyền thông, công ty, nhãn hàng… từ đó gửi thông điệp tới nghệ sĩ, KOL, KOC rằng nếu vi phạm pháp luật, lệch chuẩn đạo đức, họ không thể hoạt động nghệ thuật trong thời gian nhất định.

Danh sách dự kiến được công bố trên Cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung Việt Nam do Cục triển khai. Cổng thông tin này dự kiến hoạt động từ đầu tháng 6. Cục sẽ gửi thông báo tới từng nghệ sĩ trước khi đưa họ vào danh sách đen. Trong khi đó, những nghệ sĩ có đóng góp, thành tựu và tham gia các khóa đào tạo của Cục sẽ được tuyên dương.

Cũng trong sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM - cho biết Sở sẽ cùng cơ quan an ninh lập các danh sách trắng, đen và xanh. Trong đó, danh sách xanh gồm những người thường tham gia sự kiện của thành phố.