Kim Soo Hyun được minh oan?

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết những ảnh chụp màn hình do Kim Se Ui công bố nhằm tố cáo Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên đã qua chỉnh sửa.

Vụ việc xoay quanh Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron có diễn biến mới, tờ Newsis đưa tin. Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 21/5, Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul) đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ Kim Se Ui lên phía công tố.

Trong hồ sơ điều tra, cơ quan chức năng cho rằng người đứng đầu Viện nghiên cứu Garo Sero cố tình lan truyền thông tin sai lệch dù biết rõ nội dung không đúng sự thật. Người này trước đó tố cáo Kim Soo Hyun có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên. Kim Se Ui cũng quy trách nhiệm cho nam diễn viên về cái chết của Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định các cáo buộc trên không có căn cứ. Cảnh sát cho biết họ kết luận Kim Soo Hyun không hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn nhỏ tuổi như những thông tin được lan truyền trước đó.

Cảnh sát cho biết các hình ảnh được cho là hội thoại giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron mà Kim Se Ui công bố có dấu hiệu bị chỉnh sửa. Ảnh: TVdaily.

Ngoài ra, các đoạn hội thoại KakaoTalk cùng file ghi âm phía Kim Se Ui công bố trước đó cũng bị xác định có dấu hiệu chỉnh sửa và thao túng. Trước đó, phía Kim Se Ui đã dùng những đoạn hội thoại đó để làm bằng chứng tố cáo Kim Soo Hyun.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng một số ảnh chụp màn hình trò chuyện đã bị thay đổi danh tính người tham gia để tạo cảm giác đó là cuộc hội thoại giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Cảnh sát xác định sau khi nhận được 11 ảnh chụp màn hình ghi lại những cuộc hội thoại giữa người quá cố và một người được ghi là "không rõ danh tính" vào năm 2016, CEO Kim Se Ui đã chỉnh sửa và thao túng tổng cộng 7 hình ảnh, bao gồm việc đổi tên người đối thoại thành Kim Soo Hyun.

Trong hồ sơ xin lệnh bắt giữ gửi tới công tố viên, cảnh sát nhận định nghi phạm đã đăng tải dữ liệu bị chỉnh sửa dù biết không thể xác minh danh tính thật của người đối thoại.

Đáng chú ý, đoạn ghi âm từng được công bố tại họp báo hồi tháng 5/2025 cũng bị nghi đã can thiệp bằng công nghệ AI. Theo cảnh sát, phía Kim Se Ui sử dụng đoạn ghi âm này để củng cố tuyên bố Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron có quan hệ tình cảm từ thời nữ diễn viên còn học trung học.

Không chỉ Kim Se Ui, luật sư đại diện cho gia đình Kim Sae Ron cũng bị đưa vào diện điều tra với nghi vấn đồng lõa phát tán thông tin sai lệch. Cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu được thực hiện một cách có tổ chức và mang tính hệ thống.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cảnh sát còn nhấn mạnh trong hồ sơ rằng các cáo buộc lan truyền thời gian qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng, hoạt động nghề nghiệp và đời sống tinh thần của Kim Soo Hyun. Cơ quan điều tra lo ngại việc tiếp tục phát tán thông tin chưa kiểm chứng có thể dẫn tới hậu quả khó khắc phục.

Phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ Kim Se Ui dự kiến diễn ra tại Tòa án Trung tâm Seoul vào sáng 26/5.

Trước đó, từ tháng 3/2025, gia đình Kim Sae Ron thông qua kênh YouTube Garo Sero do Kim Se Ui điều hành liên tục đưa ra cáo buộc nữ diễn viên từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Kim Soo Hyun từ khi còn vị thành niên. Phía Kim Soo Hyun nhiều lần bác bỏ và cho rằng các bằng chứng phía gia đình Kim Sae Ron lẫn Kim Se Ui đưa ra đã bị chỉnh sửa hoặc giả mạo.

Ồn ào kéo dài nhiều tháng khiến hình ảnh của Kim Soo Hyun chịu ảnh hưởng đáng kể. Nam diễn viên tạm dừng hoạt động nhiều tháng qua, thậm chí đối mặt với những vụ kiện từ các nhãn hàng.