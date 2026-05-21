Se7en và Lee Da Hae chuẩn bị đón con đầu lòng. Họ kết hôn vào tháng 5/2023.

Sau 3 năm kết hôn, ca sĩ Se7en và nữ diễn viên Lee Da Hae thông báo chuẩn bị đón con đầu lòng. Ngày 20/5, hai ngôi sao đồng loạt đăng tải đoạn video ngắn trên mạng xã hội để chia sẻ tin vui với khán giả. Video được thực hiện theo phong cách tối giản nhưng giàu cảm xúc với phần nhạc nền nhẹ nhàng.

Trong đoạn clip, Se7en đứng quay lưng về phía máy quay trong khi Lee Da Hae ôm chồng từ phía sau. Cặp đôi sau đó hé lộ đôi giày trẻ em cùng hình ảnh siêu âm em bé để thông báo họ sắp bước sang hành trình mới của cuộc đời.

Lee Da Hae mang thai con đầu lòng. Ảnh: Naver.

Tiếp đó, Se7en xoay chiếc mũ để lộ dòng chữ “DAD”, còn Lee Da Hae xuất hiện phía sau với chiếc mũ mang chữ “MOM”. Đi kèm video, cả hai viết: “Từ hai người thành ba người. Phép màu nhỏ bé của chúng ta đang trên đường đến”.

Thông báo mang thai của Lee Da Hae nhanh chóng thu hút hàng loạt lời chúc từ bạn bè nghệ sĩ và người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng đây là cái kết đẹp cho chuyện tình kéo dài gần một thập kỷ của cặp sao.

Se7en và Lee Da Hae công khai hẹn hò vào 2016 sau thời gian dài giữ kín mối quan hệ. Theo truyền thông Hàn Quốc, cả hai quen biết từ trước thông qua các mối quan hệ trong ngành giải trí và dần phát triển tình cảm nhờ có nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống lẫn công việc.

Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2023 với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng.

Trước khi kết hôn, Se7en từng nói anh và Lee Da Hae đã cùng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn lẫn hạnh phúc trong cuộc sống. Nam ca sĩ cho biết luôn cảm nhận được sự động viên và tình yêu từ bạn đời. Do đó, anh muốn trở thành người chồng trưởng thành, có trách nhiệm hơn sau khi lập gia đình.

Trong khi đó, Lee Da Hae cũng nhiều lần nhắc tới cảm giác đặc biệt khi chuyển từ mối quan hệ yêu đương sang hôn nhân với Se7en. Nữ diễn viên cho biết dù đã quen gọi Se7en là “bạn trai”, cô vẫn háo hức bắt đầu cuộc sống mới với vai trò người vợ và xây dựng gia đình cùng anh.

Việc chuẩn bị đón con đầu lòng được xem là cột mốc mới trong cuộc hôn nhân của cặp sao. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến chuyện tình nhiều năm của Se7en và Lee Da Hae.