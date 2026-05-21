Sự nghiệp ồn ào của Long Nhật trước khi sụp đổ

Long Nhật vướng nhiều ồn ào trong những năm qua. Không ít lần, ca sĩ này có phát ngôn gây xôn xao dư luận.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy hoạt động quy mô lớn trên địa bàn. Qua quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng bắt tạm giam và xử lý 74 người có liên quan. Trong số các đối tượng có ca sĩ Long Nhật, tên đầy đủ Đinh Long Nhật.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ca sĩ này thừa nhận sử dụng ma túy đá. Long Nhật khai mua ma túy với giá 500.000 đồng qua hình thức chuyển khoản và sử dụng cùng quản lý tại nhà riêng. Long Nhật bị khởi tố về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Long Nhật trước khi bị bắt tạm giam

Thông tin Long Nhật bị bắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi nam ca sĩ là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt trong nhiều năm qua. Nhiều tài khoản mạng “tấn công” những trang cá nhân của Long Nhật và để lại nhiều bình luận tiêu cực, bày tỏ sự thất vọng.

Long Nhật sinh năm 1967, hoạt động âm nhạc từ đầu những năm 1990 với các ca khúc như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi… Thời điểm đó, anh là ca sĩ chính thức của đoàn Hải Đăng, hoạt động tại Nha Trang. Ca sĩ này có chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng, cảm xúc và thường thể hiện những ca khúc mang âm hưởng quê hương, trữ tình.

Sau này, Long Nhật chuyển tới TP.HCM sinh sống, phát triển sự nghiệp. Giai đoạn này, sự nghiệp của nam ca sĩ phát triển mạnh. Anh đắt show biểu diễn, đồng thời tham gia nhiều chương trình truyền hình khác nhau như Nhanh như chớp nhí, Giác quan thứ 6, Giải mã kỳ tài, Chinh phục thần tượng, Ký ức vui vẻ… Anh cũng thử sức với nhiều vai trò mới như dẫn chương trình, đóng kịch.

Long Nhật ngồi ghế giám khảo cho nhiều chương trình âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Long Nhật gắn liền với tai tiếng. Một trong những vấn đề khiến ca sĩ này liên tục gây tranh cãi và bàn tán là thường xuyên giả gái, mặc trang phục được cho là khá lố. Nhiều ý kiến cho rằng anh cố tình tạo chiêu trò, thu hút sự chú ý và đánh bóng tên tuổi.

Thời điểm đó, ca sĩ này thừa nhận giả gái để quảng bá cho các dự án, sản phẩm âm nhạc. “Vì đó là công việc, nên tôi thấy hết sức bình thường. Nhiều nghệ sĩ khác cũng tranh thủ những dịp như vậy để tạo hình ảnh quảng bá sản phẩm của mình. Nếu mặc trang phục thông thường sẽ không gây chú ý hoặc ấn tượng đặc biệt với quan khách hay truyền thông. Tôi cũng vậy thôi, tôi muốn mình khác mọi người một chút để thuận tiện hơn trong việc làm truyền thông cho sản phẩm”, anh nói.

Liên tục vướng tranh cãi

Bên cạnh đó, Long Nhật còn có cuốn tự truyện gây xôn xao dư luận. Trong cuốn tự truyện, anh kể về mối quan hệ với người đàn ông giàu có trong giai đoạn mới vào TP.HCM lập nghiệp.

Tiếp đó, Long Nhật liên tục có những phát ngôn gây sốc, đụng chạm các đồng nghiệp khác. Nam ca sĩ thậm chí được gọi là “bà tám showbiz” vì lên tiếng trong nhiều vụ ồn ào gây chấn động showbiz dù anh không hề liên quan. Long Nhật từng có bình luận về Phương Uyên ở lại The Voice, việc Phương Thanh giúp đỡ Siu Black, về Bảo Yến với Đàm Vĩnh Hưng hay chuyện đồng nghiệp làm từ thiện… Mỗi lần phát ngôn, ca sĩ này đều gây xôn xao dư luận.

Long Nhật vướng nhiều ồn ào trong những năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Năm 2024, trong một chương truyền hình, Long Nhật bị chỉ trích vì đọc sai bài thơ Một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ. Sau đó, anh lên tiếng xin lỗi. Đáng nói, trong bài viết xin lỗi của Long Nhật, khán giả phát hiện ban đầu ca sĩ viết sai tên bài thơ lẫn nhà thơ. Sau khi được nhắc nhở, anh chỉnh sửa nội dung.

Về đời tư, Long Nhật kết hôn với vợ là Kim Ngân vào 1999. Hai người nhiều lần vướng tin ly hôn. Về vấn đề này, Long Nhật từng trả lời: "Tôi là người cởi mở nên nếu ly hôn tôi sẽ thông báo với mọi người. Vợ chồng tôi vẫn bình thường". Gần đây, Long Nhật vẫn đăng ảnh chụp cùng bà xã và cho biết sáng tác bài hát mới để kỷ niệm 27 năm kết hôn.

Những năm gần đây, Long Nhật không có sản phẩm âm nhạc hay hoạt động nghệ thuật nổi bật. Tuy nhiên anh vẫn có lịch trình khá dày, chủ yếu là biểu diễn show hội chợ, sân khấu nhỏ hoặc làm giám khảo một số cuộc thi. Trên trang cá nhân, Long Nhật vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh, lịch trình công việc hay cuộc sống hàng ngày. Bài đăng gần nhất của anh trên trang cá nhân là từ cuối tháng 3.

Ồn ào liên quan đến ma túy khiến hình ảnh ca sĩ Long Nhật sụp đổ sau 30 năm hoạt động. Vụ việc còn gây xôn xao mạng xã hội bởi thời gian gần đây liên tiếp người nổi tiếng vướng bê bối liên quan chất cấm. Nhiều ý kiến cho rằng những vụ việc như vậy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cá nhân nghệ sĩ mà còn tác động tiêu cực tới các chương trình, sản phẩm nghệ thuật và niềm tin của công chúng.