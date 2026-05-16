Miu Lê trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Sau nhiều năm xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, Miu Lê đang đối diện ồn ào lớn nhất sự nghiệp. Trước đó, vào 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin việc bắt quả tang nhóm 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải. Trong số này có ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991.
Theo kết quả kiểm tra nhanh, nữ ca sĩ được xác định dương tính với nhiều loại ma túy gồm Methamphetamine, Ketamine và MDMA. Vụ việc gây chấn động mạng xã hội bởi Miu Lê là nghệ sĩ có nhiều dấu ấn trong âm nhạc lẫn phim ảnh. Đến 14/5, VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng phê chuẩn quyết định khởi tố ba người liên quan vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu du lịch Cát Bà. Theo thông tin điều tra tính tới thời điểm đó, Miu Lê cùng hai cá nhân khác được xác định thuộc nhóm “đối tượng được thụ hưởng”, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Tuy nhiên, khi đó, cơ quan chức năng cho biết quá trình điều tra vẫn tiếp tục để làm rõ vai trò của những người liên quan.
Trong tối 14/5, công ty quản lý của nữ ca sĩ lên tiếng. Trong thông báo, phía đại diện thừa nhận đây là sai lầm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công chúng cũng như hình ảnh nghệ sĩ của Miu Lê. Đơn vị quản lý cho biết Miu Lê nhận thức rõ hành vi của mình đi ngược chuẩn mực đạo đức, đồng thời bày tỏ sự xấu hổ và ân hận. Công ty cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả, đối tác và các nhà sản xuất, đồng thời cam kết phối hợp với cơ quan chức năng trong giai đoạn tiếp theo.
Scandal đời tư của Miu Lê xảy ra đúng thời điểm bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 có sự tham gia của nữ diễn viên đang phát hành ngoài rạp. Doanh thu phim lao dốc chỉ sau vài tuần công chiếu. Theo ghi nhận từ thị trường phòng vé, tính đến chiều 11/5, bộ phim đạt khoảng 32,5 tỷ đồng sau 3 tuần ra rạp và rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng doanh thu ngày. Cùng lúc, kênh YouTube của chương trình Em xinh “say hi” ẩn phần trình diễn solo Em thích là được của nữ ca sĩ trong đêm chung kết. Khán giả hiện chỉ còn có thể tìm thấy một số đoạn video ngắn hoặc phiên bản nhạc số được đăng tải lại trên nền tảng khác.
Miu Lê bước chân vào showbiz từ năm 2009 qua bộ phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng trước khi chuyển hướng ca hát. Cô sở hữu nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Ngày anh xa, Yêu một người có lẽ hay Vì mẹ anh bắt chia tay. Trong đó, Vì mẹ anh bắt chia tay là một trong những bản hit nổi bật nhất sự nghiệp nữ ca sĩ khi đạt hơn 130 triệu lượt xem trên YouTube và nhiều tuần dẫn đầu top thịnh hành thời điểm phát hành. Song song âm nhạc, Miu Lê cũng ghi dấu ở lĩnh vực điện ảnh với loạt phim ăn khách như Nhà có 5 nàng tiên, Cô gái đến từ hôm qua hay Bạn gái tôi là sếp.
Tuy nhiên trong khoảng hai năm trở lại đây, hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ không còn duy trì sức hút mạnh như trước. Ngoài việc tham gia Em xinh “say hi” và quảng bá cho Đại tiệc trăng máu 8, cô gần như không có thêm sản phẩm âm nhạc tạo hiệu ứng lớn. MV gần nhất của Miu Lê là Cô đơn đã quá bình thường phát hành cuối năm 2023 nhưng không đạt thành tích nổi bật như các sản phẩm trước đó. Trong thời gian gần đây, nội dung trên các nền tảng cá nhân của nữ ca sĩ chủ yếu xoay quanh vlog đời sống, nấu ăn và hoạt động thường ngày cùng bạn bè, đồng nghiệp. Hiện trang cá nhân và fanpage của Miu Lê cũng ngưng cập nhật trong nhiều ngày.
Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Bí quyết kinh doanh cửa hàng thời trang và những mánh lới bạn chưa biết đưa ra những kinh nghiệm bán hàng thực chiến của một chuyên gia có 20 năm bán buôn, bán lẻ và nghiên cứu các mô hình kinh doanh của ngành công nghiệp thời trang trên khắp Trung Quốc. Thông qua đó, tác giả sẽ tổng kết những bí quyết giúp một cửa hàng kinh doanh thành công và cách để người kinh doanh xây dựng được thương hiệu cá nhân.