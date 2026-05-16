Miu Lê trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên. Cô được công chúng lần đầu biết đến khi tham gia bộ phim "Những thiên thần áo trắng", sau đó bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Năm 2015, Miu Lê tỏa sáng với vai chính trong bộ phim điện ảnh "Em là bà nội của anh", đánh dấu bước tiến mới trên con đường sự nghiệp diễn xuất của mình.

Bạn có biết: Nghệ danh Miu Lê được ghép từ tên vai diễn July Miu trong phim "Những thiên thần áo trắng" và họ của cô.