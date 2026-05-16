'Nữ thần Waterbomb' khác lạ

Những hình ảnh mới của Kwon Eun Bi đang trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn Hàn Quốc, đặc biệt trang Nate. Nhiều cư dân mạng cho rằng gương mặt nữ ca sĩ thay đổi nhiều so với trước đây và đặt nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Daum.
Trong loạt ảnh được lan truyền gần đây, “nữ thần Waterbomb” xuất hiện với diện mạo sắc sảo hơn thường thấy cùng mái tóc ngắn. Tuy nhiên, thay vì nhận lời khen, nhiều ý kiến lại cho rằng gương mặt cô trông cứng và thiếu tự nhiên. Phần mũi cùng đôi môi là chi tiết bị bàn tán nhiều nhất. “Đúng kiểu bị đơ mặt rồi”, “Đây có phải người khác không?”, “Làm ơn đừng động vào môi nữa” hay “Giờ mắt mũi môi đều khác hết rồi nhỉ?” là những bình luận xuất hiện dưới bài đăng về nữ ca sĩ. Ảnh: Tvreport.
Đây không phải lần đầu Kwon Eun Bi vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ quá đà. Từ giữa 2025, cô đã nhiều lần bị netizen Hàn Quốc bàn tán vì diện mạo được cho là thay đổi trong các sự kiện và hình ảnh công khai. Thời điểm đó, nhiều bài viết so sánh gương mặt hiện tại của nữ ca sĩ với thời còn hoạt động trong IZ*ONE. Một số cư dân mạng nhận xét chiếc mũi của nữ ca sĩ trở nên quá cao và nhỏ, phần đầu mũi nhọn hơn trước. Trong khi đó, biểu cảm khuôn mặt cũng bị cho là thiếu tự nhiên, đặc biệt ở các góc cười hoặc khi nói chuyện. Ảnh: @silver_rain.__.
Kwon Eun Bi sinh năm 1995, ra mắt từ 2014 nhưng chỉ thực sự nổi tiếng sau khi tham gia chương trình sống còn Produce 48 của Mnet vào năm 2018. Nhờ chương trình này, cô ra mắt trong nhóm dự án IZ*ONE trước khi chuyển sang hoạt động solo. Ảnh: @silver_rain.__.
Những năm gần đây, nữ ca sĩ trở thành cái tên nổi bật tại lễ hội âm nhạc Waterbomb nhờ phong cách trình diễn gợi cảm, tự tin cùng vóc dáng nổi bật. Hình ảnh quyến rũ giúp cô được truyền thông và người hâm mộ gọi là “nữ thần Waterbomb”. Ảnh: @silver_rain.__.
Kwon Eun Bi gần đây có nhiều thay đổi trong sự nghiệp. Hồi cuối tháng 3, cô thông báo kết thúc hợp đồng với Woollim Entertainment sau thời gian dài gắn bó. Nữ ca sĩ bày tỏ sự biết ơn với công ty, đồng thời gọi quãng thời gian từ thực tập sinh đến khi hoạt động chuyên nghiệp là hành trình đáng quý. Đến tháng 4, nữ ca sĩ chính thức xác nhận đầu quân cho RBW, nơi quản lý nhiều nghệ sĩ như MAMAMOO hay ONEUS. Ảnh: @silver_rain.__.
Đại diện RBW cho biết công ty sẽ hỗ trợ tối đa để nữ ca sĩ phát huy khả năng âm nhạc trong chặng đường tiếp theo. Ảnh: @silver_rain.__.
