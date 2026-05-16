'Nữ thần Waterbomb' khác lạ

Đây không phải lần đầu Kwon Eun Bi vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ quá đà. Từ giữa 2025, cô đã nhiều lần bị netizen Hàn Quốc bàn tán vì diện mạo được cho là thay đổi trong các sự kiện và hình ảnh công khai. Thời điểm đó, nhiều bài viết so sánh gương mặt hiện tại của nữ ca sĩ với thời còn hoạt động trong IZ*ONE. Một số cư dân mạng nhận xét chiếc mũi của nữ ca sĩ trở nên quá cao và nhỏ, phần đầu mũi nhọn hơn trước. Trong khi đó, biểu cảm khuôn mặt cũng bị cho là thiếu tự nhiên, đặc biệt ở các góc cười hoặc khi nói chuyện. Ảnh: @silver_rain.__.