Hai diễn viên Hàn Quốc kết hôn

Hai diễn viên Hàn Quốc Kim Hwan Hee và Choi Min Woo bày tỏ niềm hạnh phúc khi sắp bước sang chương mới của cuộc đời. Họ kết hôn vào 18/5 tới.

Top Star News đưa tin hai diễn viên Hàn Quốc Kim Hwan Hee và Choi Min Woo xác nhận kết hôn vào 18/5. Thông tin được chính hai nghệ sĩ chia sẻ thông qua tài khoản cá nhân vào 14/5. Cặp đôi đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả và bạn bè, đồng nghiệp đã luôn ủng hộ họ trong suốt thời gian qua.

Trong bài đăng, Choi Min Woo xúc động viết anh đã gặp được “người bạn đời sẽ cùng đi hết cuộc đời”. Với anh, việc họ gặp được nhau thông qua sân khấu kịch như bước ra từ truyện cổ tích.

Kim Hwan Hee và Choi Min Woo xác nhận kết hôn vào 18/5. Ảnh: Naver.

“Tôi hiểu tin tức bất ngờ này có thể khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu nhận được sự chúc phúc khi bắt đầu chương mới của cuộc đời”, nam diễn viên chia sẻ.

Trong khi đó, Kim Hwan Hee cũng bày tỏ niềm hạnh phúc trước thềm hôn lễ. Nữ diễn viên cho biết cô tin nếu được đồng hành cùng Choi Min Woo suốt cuộc đời, ngay cả những nỗi lo cũng có thể trở thành một hành trình đầy niềm vui với cô.

“Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu mọi người có thể chúc phúc cho sự khởi đầu mới của chúng tôi và cùng chung vui”, nữ diễn viên viết.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Hwan Hee và Choi Min Woo bén duyên sau khi cùng tham gia chương trình Disney in Concert: Beyond the Magic. Cặp đôi chênh nhau một tuổi, trong đó Kim Hwan Hee sinh năm 1991, còn Choi Min Woo sinh năm 1992.

Choi Min Woo ra mắt khán giả qua vở nhạc kịch Les Misérables - The Story of Two Men và sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Love in the Rain, Edgar Allan Poe hay Myeongdong Romance.

Trong khi đó, Kim Hwan Hee là gương mặt quen thuộc của sân khấu nhạc kịch Hàn Quốc với loạt tác phẩm nổi bật như Kinky Boots, Four Minutes, Hadestown và Jekyll & Hyde. Với chất giọng nội lực cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ nhạc kịch thực lực của thế hệ hiện tại.