Vin Diesel nghẹn ngào khi gặp con gái Paul Walker

Theo Vin Diesel, Meadow Walker là biểu tượng của sự gắn kết và tình anh em giữa nam diễn viên với nghệ sĩ quá cố Paul Walker.

Tại Liên hoan phim Cannes 2026, Vin Diesel đã có khoảnh khắc đầy xúc động khi giới thiệu Meadow Walker - con gái cố diễn viên Paul Walker. Hoạt động này diễn ra trong buổi chiếu Fast & Furious phần 1 nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt loạt phim này.

Trong sự kiện, nam diễn viên dành lời tri ân đặc biệt cho Meadow Walker. Theo Vin Diesel, Meadow Walker được xem như biểu tượng cho mối liên kết giữa các thành viên của Fast & Furious sau sự ra đi của Paul Walker vào 2013.

Vin Diesel xúc động khi chia sẻ về Meadow Walker. Ảnh: X.

Nam diễn viên nhấn mạnh sự xuất hiện của Meadow Walker trong sự kiện này đại diện cho tình anh em giữa anh và đồng nghiệp quá cố.

“Người không để tôi đến đây một mình và đại diện cho tình anh em, chính là Meadow Walker”, Vin Diesel nói trước sự cổ vũ của khán giả. Sau đó, tài tử nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi sẽ đi và khóc một chút”.

Nam diễn viên tiết lộ Meadow xem dàn cast Fast & Furious là “nguồn sức mạnh”. Diesel sau đó xúc động nói rằng Paul Walker hẳn sẽ rất tự hào về con gái rồi ôm Meadow giữa tràng pháo tay của khán giả.

Nam diễn viên 58 tuổi cũng nhắc đến phần phim cuối cùng mang tên Fast Forever dự kiến ra mắt năm 2028. Anh cho rằng sự yêu mến và lòng trung thành của khán giả suốt hơn hai thập kỷ qua là động lực để ê-kíp tiếp tục hoàn thành hành trình của loạt phim.

“Các bạn khiến chúng tôi muốn làm cho tất cả tự hào. Mỗi người đều như một phần của gia đình chúng tôi”, Diesel phát biểu. Nói về phần đầu tiên ra mắt năm 2001, Vin Diesel gọi bộ phim là sự khởi đầu của tình yêu.

Vin Diesel bên nhà sản xuất phim, bạn diễn Michelle Rodriguez, Jordana Brewster và con gái của Paul Walker. Ảnh: REUTERS.

Trên thảm đỏ Cannes trước đó, Meadow Walker xuất hiện cùng Vin Diesel, Michelle Rodriguez và Jordana Brewster. Liên hoan phim Cannes tổ chức buổi chiếu nửa đêm dành cho phần phim Fast & Furious đầu tiên nhằm kỷ niệm 25 năm thương hiệu hành động đình đám này.

Paul Walker góp mặt trong 7 phần phim đầu tiên của Fast & Furious trước khi qua đời trong tai nạn xe hơi năm 2013 ở tuổi 40. Sự ra đi của anh để lại cú sốc lớn với người hâm mộ toàn cầu. Furious 7 - bộ phim cuối cùng có sự tham gia của Paul - ra mắt năm 2015. Kèm theo đó là ca khúc tưởng niệm See You Again do Charlie Puth và Wiz Khalifa thể hiện.

Những năm qua, Meadow Walker tiếp tục gìn giữ di sản của cha thông qua Quỹ Paul Walker và duy trì mối quan hệ thân thiết với Vin Diesel - người đỡ đầu của cô. Cô cũng xuất hiện với vai khách mời trong Fast X phát hành năm 2023.

Phần phim cuối cùng của thương hiệu Fast & Furious mang tên Fast Forever, dự kiến ra rạp vào 17/3/2028.