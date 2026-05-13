Lee Byung Hun 'không cho vợ mặc váy hở lưng'

Lee Min Jung cho biết cô rất thích mặc đồ hở lưng vì thoải mái. Tuy nhiên, Lee Byung Hun không muốn vợ mặc trang phục như vậy.

Ngày 13/5, tờ Xports News đưa tin Lee Min Jung chia sẻ việc ông xã Lee Byung Hun không thích cô mặc trang phục hở lưng. Nữ diễn viên đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân với nội dung xoay quanh việc chuẩn bị trang phục cho chuyến đi châu Âu sắp tới. Trong video, Lee Min Jung cho biết cô cuối cùng cũng có cơ hội đi du lịch một mình, nhưng kế hoạch này lại không được gia đình hoàn toàn ủng hộ.

Nữ diễn viên chia sẻ con trai phản đối dữ dội, trong khi chồng cô là Lee Byung Hun cũng không đồng tình. Riêng con gái nhỏ vẫn chưa biết mẹ chuẩn bị đi xa.

Trang phục hở lưng của Lee Min Jung. Ảnh: Xports News.

Trước chuyến đi, Lee Min Jung quay video thử đồ và gợi ý cách phối trang phục cho khán giả. Cô cho biết nhiều người thường đau đầu trong việc chuẩn bị hành lý và lựa chọn quần áo khi đi du lịch nước ngoài nên muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Trong video, nữ diễn viên thử nhiều phong cách khác nhau và tham khảo ý kiến từ stylist lâu năm Seo Soo Kyung.

Đáng chú ý nhất là chiếc váy đỏ hở lưng mà Lee Min Jung cho biết cô đã mua từ hai năm trước trong chuyến đi Mỹ sau khi sinh con. Tuy nhiên, nữ diễn viên gần như chưa có cơ hội mặc lại nó vì chồng không thích kiểu trang phục này.

Lee Min Jung nói cô không hiểu vì sao chồng phản đối đồ hở lưng trong khi bản thân rất thích phong cách đó vì tạo cảm giác thoải mái và mát mẻ.

“Chồng tôi không cho mặc nên tôi chỉ mặc có một lần rồi thôi. Tôi không hiểu sao anh ấy lại không cho tôi mặc đồ hở lưng. Tôi thích kiểu đó. Chúng mát mẻ và thoáng mát”, Lee Min Jung nói.

Ngoài chiếc váy đỏ gây chú ý, nữ diễn viên còn thử nhiều thiết kế khác như jumpsuit dáng dài, váy ren trắng, váy tweed tím nhạt, áo sơ mi lụa màu cam hay áo kiểu scarf-top.

Những chia sẻ đời thường của Lee Min Jung nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người thích thú trước cách nữ diễn viên thoải mái kể chuyện hôn nhân và tương tác tự nhiên với người xem.

Lee Min Jung sinh năm 1982, là một trong những diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô kết hôn với Lee Byung Hun vào 2013. Cặp sao có hai con chung, con trai Jun Ho và con gái Seo Yi. Sau nhiều năm hoạt động, họ vẫn là một trong những gia đình nổi tiếng, được quan tâm bậc nhất showbiz Hàn.