Diễn biến vụ thiếu gia tập đoàn Singha khóc lóc kêu cứu

Pi Scott phủ nhận việc quấy rối em trai Siranudh Scott (biệt danh Psi). Thiếu gia tập đoàn Singha khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Ngày 13/5, tờ Thairath đưa tin Pi Scott - chồng của nữ diễn viên Mind Lapassalan Jiravechsoontornkul và thiếu gia tập đoàn Singha - chính thức lên tiếng về việc bị em trai Siranudh Scott (biệt danh Psi) cáo buộc quấy rối. Pi Scott cho biết anh muốn lên tiếng để bảo vệ gia đình, đặc biệt vợ và đứa con sắp chào đời.

“Trước tiên, tôi muốn nói về lời cáo buộc nghiêm trọng rằng tôi đã quấy rối tình dục cậu ấy. Tôi muốn khẳng định điều này hoàn toàn không đúng sự thật và chưa bao giờ xảy ra. Tất cả người quen biết tôi, bao gồm gia đình, bạn bè và chính bản thân tôi, đều có thể xác nhận tôi sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Đó là hành động khủng khiếp và tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến hay có ý định làm điều đó với bất kỳ ai. Tôi vô cùng đau lòng khi cậu ấy tin tôi đã làm điều đó với cậu ấy”, Pi Scott nói.

Pi Scott (ảnh trái) phủ nhận cáo buộc do em trai đưa ra. Ảnh: Thairath.

Thiếu gia tập đoàn Singha thừa nhận anh em họ từng cãi nhau trong quá khứ và anh có thể đã trêu chọc em trai hơi quá trớn. Nhưng chồng của Mind Lapassalan khẳng định đó chỉ là hành động chơi đùa như bao cặp anh chị em khác. Thời điểm đó, Pi Scott còn nhỏ và không biết điều gì đúng, sai. Pi Scott nhấn mạnh đã xin lỗi em trai nhiều lần và cả 2 cũng làm lành với nhau.

“Về cáo buộc gia đình đang bỏ mặc cậu ấy, tôi xin khẳng định điều này hoàn toàn không đúng. Cả người thân lớn tuổi lẫn bạn bè đều nhiều lần giúp đỡ, hỗ trợ cậu ấy bằng mọi cách, kể cả chăm sóc y tế. Tuy nhiên, cậu ấy đã chặn mọi phương tiện liên lạc, khiến gia đình vô cùng khó khăn hoặc không thể liên lạc được với cậy ấy. Gia đình chắc chắn sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Mọi người luôn ở bên cạnh và hỗ trợ cậu ấy”, Pi Scott cho biết.

Về việc mẹ anh khởi kiện đòi lại tài sản thừa kế là một ngôi nhà ở Hua Hin, Pi Scott giải thích lý do là có sự xâm phạm của người ngoài và việc sử dụng sai mục đích tài sản chung. Do đó, mẹ anh muốn lấy lại ngôi nhà để đảm bảo an toàn cho tài sản và gia đình. Anh nhấn mạnh có bằng chứng rõ ràng để chứng minh cho bản thân trong toàn bộ vụ việc này.

“Cuối cùng, tôi muốn nói tôi không có ý định làm tổn thương bất cứ ai khi lên tiếng hôm nay. Tất cả người quen biết tôi đều biết việc nói ra điều này khó khăn với tôi như thế nào, bởi nó rất đau lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều như thế này lại xảy ra với mình. Thực tế, tôi không muốn chuyện gia đình bị công khai, bởi tôi tin không ai có gia đình lại muốn điều như thế này xảy ra với họ cả”, anh chia sẻ thêm.

Cùng thời điểm, Mind Lapassalan cũng đăng tải bằng chứng về quyền sở hữu ngôi nhà ở Hua Hin lên tài khoản Instagram, kèm theo chú thích: "Cho phép tôi làm rõ thêm về bằng chứng này". Bằng chứng là giấy xác nhận quyền sở hữu đất được ghi tên cả Pi Scott và Psi Scott, kèm theo đó là giấy triệu tập của tòa án.

Nữ diễn viên này viết thêm: "Đối với những người đã tạo ra thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những người đưa ra bình luận lăng mạ, phỉ báng, kích động thù hận, hãy chuẩn bị nhận giấy triệu tập của tòa án".

Trước đó, Psi gây xôn xao dư luận Thái Lan khi đăng tải một video chia sẻ việc bị anh trai xâm hại suốt nhiều năm. Theo lời của thiếu gia tập đoàn Singha, người thân trong gia đình đều biết chuyện, nhưng không ai đứng ra để bảo vệ anh.

Psi còn chia sẻ về việc bị mẹ đệ đơn kiện yêu cầu thu hồi khối tài sản anh được thừa kế từ ông ngoại với lý do anh "vô ơn" và "làm tổn hại danh tiếng gia tộc".

Psi Scott và Pi Scott là hậu duệ thế hệ thứ 4 của gia tộc Bhirombhakdi - chủ thương hiệu bia Singha nổi tiếng nhất nhì xứ chùa vàng. Gia tộc này là chủ nhân của nhà máy bia đầu tiên tại Thái Lan. Nhà máy này được thành lập năm 1933.