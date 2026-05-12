Hậu quả nghiêm trọng khi nghệ sĩ Việt liên tục vướng ồn ào ma túy

Nhiều nghệ sĩ Việt như Miu Lê, Chi Dân, Chu Bin... vướng ồn ào liên quan đến ma túy. Theo chuyên gia, việc này ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng đối với cả môi trường văn hóa.

Chiều 11/5, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt quả tang nhóm 6 người, bao gồm ca sĩ Miu Lê có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải. Kết quả test nhanh sau đó xác định toàn bộ đối tượng dương tính với ma túy. Riêng ca sĩ Miu Lê được xác định dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy gồm Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine (“ke”) và MDMA (thuốc lắc).

Cuối 2024, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam người mẫu Nguyễn Thị An (An Tây) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) về Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đến tháng 4, 2 người bị truy tố về Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cũng trong năm 2024, Chu Bin (Chu Đăng Thanh) bị xử phạt hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2025, NTK Nguyễn Công Trí bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Nhiều người khác hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như người mẫu Nhikolai Đinh, diễn viên Lệ Hằng, diễn viên Hữu Tín, Hiệp Gà, Nguyễn Việt Cường, Bình Gold... cũng từng vướng ồn ào liên quan đến ma túy.

Lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với giới nghệ sĩ

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định khi nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng vào ồn ào liên quan đến ma túy tác động không chỉ dừng lại ở một vài cá nhân, mà ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng đối với cả môi trường văn hóa, nghệ thuật.

Nghệ sĩ là người sáng tạo, biểu diễn, truyền cảm hứng, nhưng đồng thời là hình mẫu xã hội ở mức độ nhất định. Vì vậy, khi họ vướng vào những hành vi lệch chuẩn, đặc biệt vấn đề liên quan đến pháp luật, công chúng không chỉ thất vọng về một con người cụ thể, mà còn đặt câu hỏi về môi trường đã nuôi dưỡng, dung túng hay thiếu cơ chế phòng ngừa những hành vi đó.

Miu Lê bị bắt quả tang có hành vi sử dụng ma túy. Ảnh: FBNV.

Ngành văn hóa muốn phát triển bền vững, không thể chỉ dựa vào tài năng, doanh thu, lượt xem, lượng người hâm mộ hay sức nóng truyền thông. Nó phải dựa trên nền tảng của niềm tin, chuẩn mực và trách nhiệm xã hội. Một sản phẩm văn hóa có thể thành công về mặt thị trường, nhưng nếu người tạo ra hoặc đại diện cho sản phẩm ấy liên tục gắn với tai tiếng, vi phạm đạo đức, pháp luật, giá trị của sản phẩm cũng bị tổn thương. Đây là điều rất đáng suy nghĩ.

Tác động rõ nhất là làm giảm uy tín của môi trường giải trí, khiến các nhà đầu tư, nhãn hàng, nhà sản xuất, đơn vị tổ chức biểu diễn phải dè dặt hơn. Những hợp đồng quảng cáo có thể bị hủy, dự án có thể bị đình trệ, chương trình có thể bị ảnh hưởng, khán giả có thể quay lưng. Không chỉ người vi phạm chịu thiệt hại, mà cả ê-kíp, đối tác, đồng nghiệp, thậm chí một dòng sản phẩm văn hóa cũng bị kéo vào khủng hoảng.

Nhưng điều đáng lo hơn là tác động tới giới trẻ. Nếu những hành vi liên quan đến ma túy bị xem nhẹ, được “tẩy trắng” quá nhanh hoặc người vi phạm vẫn dễ dàng trở lại như chưa có gì xảy ra, xã hội sẽ gửi đi một tín hiệu rất nguy hiểm: rằng chỉ cần nổi tiếng, có tài, còn khả năng kiếm tiền, người ta có thể được tha thứ dễ dãi trước những sai phạm nghiêm trọng. Điều đó làm xói mòn chuẩn mực văn hóa.

“Vì vậy, tôi cho rằng những vụ việc này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với văn hóa, nghệ thuật nước nhà. Chúng ta cần phát triển lĩnh vực văn hóa, nhưng đó phải có đạo đức, trách nhiệm, khả năng lan tỏa những giá trị tích cực. Văn hóa không thể chỉ là sản phẩm để bán, mà trước hết phải là môi trường nuôi dưỡng con người, nâng đỡ cái đẹp, cái thiện và trách nhiệm công dân”, ông nói.

Chi Dân bị truy tố vì ma túy. Ảnh: FBNV.

Với cá nhân nghệ sĩ, việc vướng những vụ việc liên quan đến chất cấm là tổn thất rất nặng nề, trước hết về uy tín. Uy tín của nghệ sĩ không được tạo dựng trong một ngày. Nó là kết quả của tài năng, lao động nghệ thuật, hình ảnh cá nhân, sự yêu mến của công chúng và niềm tin xã hội tích lũy qua thời gian. Nhưng uy tín ấy có thể bị phá vỡ rất nhanh chỉ bởi một hành vi sai trái, đặc biệt là hành vi liên quan đến pháp luật và tác động tiêu cực tới giới trẻ.

Một nghệ sĩ có thể mất hợp đồng quảng cáo, vai diễn, lời mời biểu diễn, cơ hội xuất hiện trên truyền hình, nền tảng số hoặc các sự kiện lớn. Nghiêm trọng hơn, họ có thể mất lòng tin của công chúng, mà trong nghệ thuật, lòng tin là một loại “tài sản vô hình” quý giá. Không có lòng tin, tài năng rất khó được đón nhận trọn vẹn. Công chúng khi xem một nghệ sĩ biểu diễn không chỉ nghe giọng hát, nhìn diễn xuất hay thưởng thức kỹ năng, mà còn nhìn thấy phía sau đó là nhân cách, lối sống, thái độ và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Xử lý nghiêm khắc

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các hành vi liên quan đến ma túy như sử dụng trái phép, tàng trữ hay mua bán trái phép chất ma túy đều bị nghiêm cấm, xử lý rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, mức độ xử lý giữa các hành vi này là hoàn toàn khác nhau, phụ thuộc vào tính chất hành vi, mục đích thực hiện cũng như khối lượng chất ma túy liên quan.

Đối với trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khoản 1 và điểm a khoản 8 Điều 30 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và tùy từng trường hợp có thể bị áp dụng biện pháp cai nghiện tự nguyện hoặc cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Nếu có hành vi tổ chức sử dụng ma túy có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2025. Mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù giam và cao nhất lên đến 20 năm tù giam hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đây là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với chính sách xử lý rất nặng. Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2025 quy định về tội mua bán trái phép chất ma túy thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm ở khung cơ bản.

Tuy nhiên, nếu có các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, mua bán số lượng lớn, phạm tội nhiều lần, tái phạm nguy hiểm, mua bán qua biên giới hoặc sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội… mức hình phạt có thể tăng lên từ 7 năm đến 15 năm, từ 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình tùy vào mức độ nguy hiểm.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy được pháp luật quy định cụ thể tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025). Tại điều này, pháp luật quy định rõ ràng người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc khoản 1 Điều này bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm.

Nếu số lượng ma túy lớn hoặc thuộc các trường hợp như phạm tội nhiều lần, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội… mức án có thể tăng lên từ 5 năm đến 10 năm, từ 10 năm đến 15 năm, từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân tùy vào mức độ nguy hiểm.

Đối với một số chất ma túy như heroin, cocaine hoặc methamphetamine… chỉ cần từ 0,1 gam trở lên đã đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.