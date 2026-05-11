Miu Lê trước khi vướng ồn ào liên quan ma túy

Miu Lê đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Các tài khoản mạng xã hội của cô bị tấn công bởi vô số bình luận.

Ngày 11/5, VOV đưa tin Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) sau nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân đã tiến hành kiểm tra. Sau đó, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng, bao gồm ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, Miu Lê được xác định dương tính với ma túy.

Thông tin liên quan đến Miu Lê đang gây xôn xao dư luận. Trang cá nhân của nữ ca sĩ này đang ngập tràn những bình luận tiêu cực. Trong khi đó, tài khoản TikTok của cô khóa phần bình luận.

Sự nghiệp

Trước khi vướng ồn ào, cô là nghệ sĩ có sự nghiệp khá thành công trên cả phương diện phim ảnh và âm nhạc.

Nữ ca sĩ sinh năm 1991 bước chân vào làng giải trí từ năm 2009 khi tham gia bộ phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Sau đó, cô chuyển hướng sang ca hát với nghệ danh Miu Lê, được ghép từ tên nhân vật July Miu và họ thật của cô.

Trong âm nhạc, Miu Lê ghi dấu ấn với các album Công chúa mắt nai và Nhận ra. Sau đó, cô tiếp tục sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Ngày anh xa, Yêu một người có lẽ hay Vì mẹ anh bắt chia tay. Trong đó, Vì mẹ anh bắt chia tay là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của cô, đạt hơn 130 triệu lượt xem sau khoảng 3 năm phát hành.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Miu Lê còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Nhà có 5 nàng tiên, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua và Bạn gái tôi là sếp.

Trong đó, Em là bà nội của anh là một trong những dự án thành công của điện ảnh Việt với doanh thu trên 100 tỷ đồng . Miu Lê cho thấy lối diễn tự nhiên, có thể hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau. Một số dự án khác của cô cũng có doanh thu khả quan, như Cô gái đến từ hôm qua có thành tích khoảng 70 tỷ đồng .

Nữ ca sĩ trong buổi ra mắt phim Đại tiệc trăng máu gần đây. Ảnh: FBNV.

Năm 2025, cô tham gia chương trình Em xinh “say hi”. Ban đầu, Miu Lê là một trong những gương mặt được kỳ vọng nhiều tại chương trình nhờ lượng người hâm mộ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tính cách hài hước của nữ ca sĩ cũng được xem là lợi thế trong một chương trình thiên về tính giải trí và tương tác.

Tuy nhiên, sau đó, trên cương vị đội trưởng, nữ ca sĩ nhiều lần gây tranh luận vì chưa thể hiện tốt vai trò dẫn dắt đội nhóm. Hai tiết mục của đội cô tại live stage 2 nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong đó không ít khán giả đánh giá các màn trình diễn thiếu điểm nhấn và khá nhạt nhòa so với kỳ vọng ban đầu. Dù vậy, tại đêm chung kết, cô vẫn được xướng tên vào top 10 chung cuộc của chương trình.

Miu Lê thời gian gần đây

Đại tiệc trăng máu 8 có sự tham gia của Miu Lê được trình chiếu trên các cụm rạp từ cuối tháng 4. Phim đối mặt với tình cảnh hẩm hiu, số suất chiếu hạn chế và doanh thu ít ỏi. Trong phim này, nữ diễn viên vào vai một TikToker nổi tiếng được mời đi đóng phim nhưng đỏng đảnh, ngại khó, ngại khổ.

Dự án này đánh dấu sự trở lại của cô sau 3 năm vắng bóng ở mảng điện ảnh kể từ phim Chiếm đoạt. Hiện tại, nhiều khán giả thắc mắc cho số phận của Đại tiệc trăng máu 8 ra sao.

Ngoài Em xinh “say hi” và tập trung cho bộ phim Đại tiệc trăng máu, Miu Lê chưa có thêm sản phẩm âm nhạc nào trong khoảng 2 năm trở lại đây. Sản phẩm gần nhất của cô là Cô đơn đã quá bình thường được phát hành từ tháng 10/2023 nhưng dự án cũng không thành công như các MV trước của cô. MV này đến nay mới đạt 6,7 triệu lượt xem.

Trên kênh của cô thời gian qua chủ yếu đăng vlog ghi lại công việc, cuộc sống hàng ngày hoặc chương trình nấu ăn có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp.

Trong những năm tháng hoạt động, Miu Lê cũng không ít lần gây tranh cãi, đặc biệt về phát ngôn. Cuối năm 2025, cô gây bàn tán khi không muốn được khán giả gọi là “em xinh” dù thời điểm đó cô vừa tham gia chương trình Em xinh “say hi”.

Sau đó, nữ ca sĩ giải thích: “Bao nhiêu năm làm nghề, có người thương, người ghét, có người đồng hành từ hồi Miu mới vào nghề, có người yêu mến gần đây. Quan điểm của Miu là những hành trình trong tương lai của mình, Miu mong muốn cũng được mọi người bên cạnh, chứ không chỉ riêng ở một sản phẩm hay một chương trình nào đó nhất thời”.

Gần đây, nữ diễn viên liên tục gây bàn tán khi lộ ảnh hẹn hò một TikToker và xuất hiện với ngoại hình khác lạ.