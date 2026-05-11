Bảo Ngọc nói về tin bị cấm diễn

Lê Huỳnh Bảo Ngọc cho biết thông tin cô bị cấm diễn 3 tháng là hoàn toàn sai sự thật. Diễn viên mong khán giả tỉnh táo khi tiếp nhận nội dung trên mạng xã hội.

Lê Huỳnh Bảo Ngọc mới đây vướng tin bị cấm diễn 3 tháng. Tin này lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội và gây bàn tán. Tuy nhiên, mới đây, diễn viên Bóng ma hạnh phúc lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định đây là thông tin không chính xác.

“Thời gian gần đây, có khá nhiều clip sử dụng AI đưa thông tin sai lệch về Bảo Ngọc, gây xôn xao dư luận. Không ít người thân và khán giả yêu quý vì lo lắng đã nhắn tin hỏi thăm Ngọc mỗi ngày. Để mọi người không phải hoang mang thêm nữa, phía Bảo Ngọc xin được lên tiếng đính chính một lần duy nhất: Những nội dung đang lan truyền về việc cấm diễn hoàn toàn là bịa đặt và sai sự thật”, Bảo Ngọc cho biết.

Bảo Ngọc phủ nhận thông tin bị cấm diễn. Ảnh: FBNV.

Cô nhấn mạnh đang tập trung hoàn toàn cho việc học tập, thi cử cũng như các dự án công việc và cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Diễn viên hy vọng khán giả tin tưởng và dành sự ủng hộ cho cô.

Vừa qua, Bảo Ngọc được chú ý với phim Bóng ma hạnh phúc. Đây là một trong những dự án truyền hình được quan tâm, bàn tán nhất những ngày gần đây. Phim xoay quanh cuộc sống gia đình của Mai (Lê Phương) và Dũng (Lương Thế Thành). Trong phim, Bảo Ngọc vào vai Tú - con gái của Mai và Dũng.

Sinh năm 2008, Bảo Ngọc không còn là gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Ngay từ nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu và tạo được dấu ấn riêng qua nhiều chương trình giải trí. Năm 2014, khi mới 7 tuổi, Bảo Ngọc tham gia Đồ Rê Mí. Cùng năm, cô tiếp tục thử sức tại Gương mặt thân quen nhí và giành ngôi á quân.

Diễn viên cao khoảng 1,6 m, có gương mặt hài hòa, dễ tạo thiện cảm. Bảo Ngọc từng gây ấn tượng với vai Lan Chi trong Gia đình là số một (2022). Đây là phiên bản Việt của sitcom nổi tiếng Hàn Quốc. Lối diễn tự nhiên, giàu năng lượng của Bảo Ngọc được đánh giá phù hợp với không khí hài hước của phim. Đến năm 2025, Bảo Ngọc góp mặt trong dự án điện ảnh Lật mặt 8: Vòng tay nắng do Lý Hải thực hiện.