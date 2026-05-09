K-ICM vấp tranh cãi

Việc liên tục nhắc tên Sơn Tùng trong những ngày qua, K-ICM bị nói "hám fame". Sau đó, nhà sản xuất có động thái đáp trả.

Sơn Tùng những ngày qua có nhiều động thái được cho là nhá hàng sản phẩm mới. Đáng nói, K-ICM có không ít bài viết úp mở về sản phẩm của đàn anh. Thời điểm Sơn Tùng mới ẩn mọi bài viết trên trang Instagram, K-ICM nhắc tới tài khoản của đàn anh và viết: “Mới hóng được tin nội bộ”.

Trong những ngày tiếp đó, nhà sản xuất sinh năm 1999 có thêm nhiều bài viết liên quan đến đồng nghiệp. Anh thậm chí dự đoán màu sắc âm nhạc lần này của Sơn Tùng là Trap, Hip hop.

K-ICM liên tục nhắc đến Sơn Tùng những ngày qua. Ảnh: FBNV.

“Thật ra vì sao mình đoán là Trap, Hip hop, vì thường trước khi ra mắt một sản phẩm nào, nghệ sĩ sẽ nhá trước màu nhạc đấy để xem phản ứng khán giả đối với thể loại đó. Gần đây, những sân khấu biểu diễn của anh ấy sử dụng Drill, Trap, Hip hop khá phổ biến, thậm chí là Hard trap và Dubstep”, K-ICM viết.

Ban đầu, khán giả đồn đoán Sơn Tùng sẽ hợp tác K-ICM trong dự án sắp tới. Nhưng khi tần suất nhắc tới đàn anh nhiều hơn, K-ICM vướng tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng nhà sản xuất đang muốn mượn danh tiếng của đàn anh để tăng độ thảo luận và nổi tiếng.

Trước những ý kiến trái chiều, K-ICM phản bác. Anh viết: “Đăng bài thì nói kiếm fame”. Thậm chí, khi có ý kiến thẳng thắn: “Kiếm fame ít thôi”, nhà sản xuất đáp trả: “Thì sao nào”.

Mới đây, Sơn Tùng liên tục gây chú ý. Anh xóa bỏ tất cả bài đăng trên Instagram và thay đổi ảnh đại diện trên Facebook thành tấm hình chụp chiếc mặt nạ. Những động thái của anh được cho là báo hiệu màn trở lại mới.

Nếu thực sự giọng ca sinh năm 1994 sắp phát hành MV mới thì đây là dự án đầu tiên của anh sau gần 2 năm vắng bóng. MV gần nhất của anh là Đừng làm trái tim anh đau được phát hành vào 6/2024 và đạt 172 triệu lượt xem tính tới hiện tại.

Trong suốt những năm qua, Sơn Tùng xuất hiện không quá nhiều. Anh phát hành ít sản phẩm nhưng đều được đầu tư về hình ảnh. Nam ca sĩ cũng chỉ tham gia biểu diễn ở những sự kiện âm nhạc lớn. Tuy nhiên, giọng ca 32 tuổi vẫn giữ được vị thế là ngôi sao hàng đầu của thị trường nhạc Việt.