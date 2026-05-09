Em gái Trấn Thành giữa lúc vướng tin hẹn hò Negav

Uyển Ân và Negav đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi loạt ảnh được cho khoảnh khắc thân mật của cả hai lan truyền rộng rãi. Trong những hình ảnh được chia sẻ, một cặp nam nữ xuất hiện với trang phục đời thường, có những cử chỉ thân thiết như khoác tay, nắm tay. Dù ảnh chỉ chụp từ phía sau, nhiều cư dân mạng cho rằng vóc dáng và phong cách của hai người khá giống Negav và em gái Trấn Thành, từ đó làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.
Thời gian qua, Negav và Uyển Ân nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động đời thường. Nam rapper cũng góp mặt trong bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ được Uyển Ân đăng tải hồi đầu năm. Chuyến du xuân thời điểm đó của em gái Trấn Thành cũng có sự tham gia của Negav với Pháp Kiều, Nhâm Phương Nam và Ali Hoàng Dương.
Negav cũng thân thiết với anh trai của Uyển Ân là Trấn Thành. Anh từng tham gia phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành sản xuất và vào vai chồng của nhân vật do Uyển Ân đảm nhận. Tuy nhiên, giữa loạt đồn đoán, hai người vẫn chưa lên tiếng về tin đồn tình cảm.
Giữa thời điểm vướng tin đồn, Negav thay ảnh đại diện trên mạng xã hội. Động thái của nam rapper được cho ngầm thừa nhận chuyện hẹn hò Uyển Ân. Trước Negav, Uyển Ân từng vướng nghi vấn hẹn hò với Võ Điền Gia Huy. Hồi tháng 4, mạng xã hội liên tục bàn luận khi cả hai đăng ảnh có bối cảnh tương đồng tại một bãi cỏ xanh với góc chụp khá giống nhau. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng họ đi chơi chung. Tuy nhiên, Uyển Ân nhanh chóng có động thái phủ nhận.
Bên cạnh chuyện đời tư, Uyển Ân gần đây còn nhận được chú ý nhờ sự thay đổi về ngoại hình. Nữ diễn viên được nhận xét giảm cân rõ rệt, sở hữu vóc dáng thon gọn hơn so với trước đây. Em gái của Trấn Thành cũng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo hơn.
Sinh năm 1999, Uyển Ân bắt đầu tham gia diễn xuất từ sớm với web-drama Cô gái đến từ bên kia. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều dự án như Bố già, Mẹ ác ma cha thiên sứ hay Đôi mắt âm dương nhưng chưa tạo được dấu ấn lớn. Bước ngoặt của nữ diễn viên là khi tham gia Nhà bà Nữ do Trấn Thành sản xuất. Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục xuất hiện trong các dự án như Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ, Chị ngã em nâng và gần đây là Nhà mình đi thôi.
Hình ảnh gần đây của Uyển Ân. Cô theo đuổi phong cách thời trang trưởng thành, quyến rũ, khác hẳn hình ảnh dễ thương thời mới vào nghề.
