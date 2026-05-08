Em gái Trấn Thành lộ ảnh hẹn hò Negav?

Hình ảnh được cho là Uyển Ân và Negav nắm tay nhau dạo phố đang gây xôn xao dư luận. Công chúng đặt nghi vấn em gái Trấn Thành hẹn hò.

Tối 7/5, hình ảnh được cho là Negav và Uyển Ân thân mật lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh được chụp từ phía sau cặp trai gái. Hai người có vóc dáng được nhận xét giống hệt Negav và em gái Trấn Thành. Trong hình, cả 2 mặc trang phục thoải mái và có cử chỉ thân mật như khoác tay hoặc nắm tay nhau. Hình ảnh làm dấy lên nghi vấn cả 2 hẹn hò.

Hình ảnh làm dấy lên nghi vấn hẹn hò của 2 nghệ sĩ. Ảnh: _gennid.

Thời gian qua, Negav và Uyển Ân có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau hoặc đi chơi chung nhóm bạn. Negav cũng xuất hiện trong bộ hình mừng Tết Bính Ngọ được đăng tải hồi đầu năm của Uyển Ân. Họ cùng Pháp Kiều, Nhâm Phương Nam và Ali Hoàng Dương cũng có bộ ảnh chung khi du xuân thời điểm đó. Hai nghệ sĩ chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò.

Trước đó, Uyển Ân vướng tin hẹn hò Võ Điền Gia Huy. Hồi tháng 4, mạng xã hội rộ lên tin đồn em gái Trấn Thành và Võ Điền Gia Huy hẹn hò. Thời điểm đó, nhiều bài đăng và bình luận liên tục bàn tán về mối quan hệ của hai diễn viên trẻ. Lý do là hai người đăng tải những bức ảnh có bối cảnh khá tương đồng. Cả hai cùng chụp tại khu vực bãi cỏ xanh với góc máy được cho là giống nhau, làm dấy lên suy đoán họ đi chơi cùng và chụp ảnh chung địa điểm.

Trước những bàn tán từ cộng đồng mạng, Uyển Ân nhanh chóng đăng tải hình ảnh mới kèm dòng chú thích: “Người Phan Thiết ai cũng dễ thương”. Động thái này được nhiều khán giả cho rằng nhằm ngầm phủ nhận việc đi cùng đồng nghiệp.

Negav và Uyển Ân chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Uyển Ân sinh năm 1999, bắt đầu tham gia diễn xuất từ sớm. Năm 18 tuổi, cô góp mặt trong web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện ở nhiều dự án như Bố già, Mẹ ác ma cha thiên sứ hay Đôi mắt âm dương nhưng chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ.

Bước ngoặt của Uyển Ân đến khi cô đảm nhận vai nữ chính trong Nhà bà Nữ do Trấn Thành sản xuất. Bộ phim giúp tên tuổi cô được chú ý rộng rãi hơn. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia các dự án như Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ, Chị ngã em nâng và gần đây là Nhà mình đi thôi.