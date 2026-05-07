Hải Đăng Doo bị ẩn ở Sao nhập ngũ sau vụ cô gái chia sẻ ảnh bóng cười

Poster thông báo Hải Đăng Doo tham gia concert Sao nhập ngũ đã bị BTC xóa bỏ. Nam ca sĩ đang vướng tranh cãi vì hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 7/5, fanpage của concert Sao nhập ngũ ẩn poster thông báo sự tham gia của Hải Đăng Doo. Trong bài viết gốc được đăng tải vào 11/4, Hải Đăng Doo và Hậu Hoàng được giới thiệu là 2 trong số nghệ sĩ tham gia concert Sao nhập ngũ diễn ra vào 9/5 tại Hà Nội. Tuy nhiên, tới chiều 7/5, thông tin và hình ảnh của Hải Đăng Doo đã biến mất mà chỉ còn Hậu Hoàng.

Trao đổi thêm với Tri Thức - Znews, đại diện truyền thông của Sao nhập ngũ cho biết: “Ban tổ chức đã tiếp nhận được thông tin và đang trao đổi với phía nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ có thông báo sau khi xác nhận thông tin”.

Hải Đăng Doo đang vướng tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Sáng 7/5, loạt ảnh được cho là có liên quan tới Hải Đăng Doo lan truyền khắp mạng xã hội và gây xôn xao dư luận. Hình ảnh do một cô gái chia sẻ. Tấm hình được chụp tại khách sạn ở Đà Nẵng và cô gái cũng trực tiếp nhắc tên nam ca sĩ.

Trong bức ảnh lan truyền, dân mạng chú ý tới một vật thể bị nghi là bóng cười xuất hiện trong phòng. Ngoài ra, hình ảnh còn để lộ một nam giới mặc áo choàng khách sạn. Người này được cho là Hải Đăng Doo. Ngay sau đó, loạt ảnh nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, kéo theo tranh cãi dữ dội.

Trước phản ứng từ cộng đồng mạng, chủ tài khoản đăng tải bài viết sau đó xóa toàn bộ nội dung và lên tiếng giải thích. Người này cho biết những hình ảnh được chia sẻ trước đó thực chất có sự can thiệp của AI nhằm “làm nội dung”.

Theo lời giải thích, cô gái muốn chụp ảnh cùng Hải Đăng Doo sau khi gặp nam ca sĩ tại photobooth ở Đà Nẵng nhưng không có cơ hội. Vì vậy, cô sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh đăng lên mạng xã hội.

Dù vậy, lời giải thích này vẫn khiến nhiều người nghi ngờ. Một số cư dân mạng cho rằng các chi tiết như rèm cửa và chiếc TV trong căn phòng trùng khớp với hình ảnh từng xuất hiện trên story Hải Đăng Doo đăng tải trước đó.

Trước làn sóng bàn tán, đại diện Hải Đăng Doo phủ nhận thông tin liên quan tới việc sử dụng bóng cười.

“Những thông tin đang lan truyền là không chính xác. Người trong ảnh không phải Hải Đăng. Chúng tôi cũng không biết tài khoản đăng tải bài viết là ai”, đại diện nam ca sĩ cho biết.

Hải Đăng Doo sinh năm 2000, thời gian qua được biết tới nhờ chương trình Anh trai “say hi”.