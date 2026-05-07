Lương Thế Thành bị chê

Trong tập mới nhất của "Bóng ma hạnh phúc", Dũng (Lương Thế Thành) khóc lóc cầu xin con gái đừng làm chuyện dại dột. Tuy nhiên, cảnh này chưa khiến khán giả xúc động.

Bộ phim Bóng ma hạnh phúc với sự tham gia của Lương Thế Thành, Lê Phương, Ngân Hòa… đang đi đến những tập cuối cùng và diễn biến phim tiếp tục thu hút sự chú ý. Trong tập mới nhất, Tú (Bảo Ngọc) - con gái của Mai (Lê Phương) và Dũng (Lương Thế Thành) tuyệt vọng vì bị bạn trai ngoại tình, lừa tiền. Cộng thêm biến cố gia đình xảy ra suốt thời gian qua, Tú muốn có hành động tiêu cực nhưng may mắn gia đình phát hiện kịp thời và ngăn cản.

Dũng lúc này đang ở cạnh nhân tình Trang (Ngân Hòa) cũng vội vàng lao tới tìm gặp con gái. Khi thấy Tú, Dũng khóc lóc khuyên can con đừng làm chuyện dại dột.

Tuy nhiên, theo bình luận dưới trích đoạn phim, hầu hết khán giả cho rằng diễn xuất của Lương Thế Thành trong cảnh này chưa tạo được cảm xúc. Lương Thế Thành đã diễn xuất tròn trịa trong suốt những tập trước đây của phim nhưng riêng cảnh khóc lần này, nam diễn viên nhận nhiều phản hồi trái chiều.

Cảnh khóc của Lương Thế Thành gây tranh luận.

Một số khán giả cho biết khẩu hình miệng của nam diễn viên khiến người xem mất tập trung, khó nhập tâm vào diễn biến câu chuyện và cũng chưa thể đồng cảm được với tâm trạng nhân vật lúc đó. Không ít người xem thậm chí cho rằng cảnh khóc của Lương Thế Thành trong vai Dũng khá kỳ quặc, mắc cười.

Cũng trong tập mới nhất của phim, Mai đề nghị ly hôn nhưng Dũng không đồng ý. Anh thậm chí xé đơn đề nghị ly hôn của Mai. Dũng còn trách ngược Mai và đe dọa cô: “Em cố chấp như vậy, đừng trách anh cố chấp hơn em” hay “Kết hôn anh phải chờ em nhận lời, còn ly hôn, anh nhất định không cho phép em tự ý”.

Suốt những ngày qua, Bóng ma hạnh phúc liên tục gây bức xúc trên mạng xã hội. Phim xoay quanh đề tài gia đình và chủ đề ngoại tình quen thuộc. Đảm nhận vai người chồng, Lương Thế Thành liên tục chịu sự công kích. Nam diễn viên đã không ít lần phải lên tiếng cầu xin khán giả.