Thời gian qua, Ngân Hòa được chú ý khi vào vai Trang trong phim "Bóng ma hạnh phúc". Nhân vật này bị ghét bỏ vì mưu mô, sống tệ.

Mới đây, diễn viên Ngân Hòa lên tiếng chia sẻ về hành trình sắp khép lại của bộ phim Bóng ma hạnh phúc. Cô cho biết phim sẽ kết thúc vào 9/5 sau thời gian nhận được sự quan tâm, chú ý của khán giả. Nhìn lại hành trình đã qua, Ngân Hòa bày tỏ cô đón nhận mọi lời góp ý.

“Tôi chỉ muốn nói một điều thật lòng: Cảm ơn mọi người đã ở đây, xem phim, đã thương và ghét nhân vật, đã nhắn tin, bình luận và dõi theo suốt thời gian qua. Mỗi sự ủng hộ của mọi người là động lực rất lớn để Hòa cố gắng từng ngày. Có thể bộ phim sẽ kết thúc, nhưng những cảm xúc mình cùng nhau đi qua, Hòa tin sẽ còn ở lại rất lâu. Hẹn mọi người ở tập cuối thật trọn vẹn”, Ngân Hòa viết.

Vai diễn của Ngân Hòa và Lương Thế Thành trong Bóng ma hạnh phúc nhận nhiều tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, ít giờ trước, Ngân Hòa đăng ảnh đi ăn cùng người đàn ông giấu mặt. Danh tính người đàn ông không được hé lộ khiến cộng đồng mạng đồn đoán và bàn tán. Nhiều ý kiến cho rằng đó là bạn trai nữ diễn viên. Tuy nhiên, không ít khán giả đặt nghi vấn đây thực chất là tình tiết mới trong những tập cuối cùng của Bóng ma hạnh phúc, khi Trang (vai diễn Ngân Hòa đảm nhận trong phim) quen biết người đàn ông mới. Nữ diễn viên chưa phản hồi về những bàn tán xoay quanh cô.

Những ngày qua, Bóng ma hạnh phúc liên tục trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội bởi loạt tình tiết gây ức chế. Ở diễn biến mới, khi nhân vật Dũng (Lương Thế Thành) thẳng tay bạo hành vợ là Thanh Mai (Lê Phương), làn sóng phẫn nộ từ khán giả càng bị đẩy lên cao.

Không chỉ Dũng, nhân vật Trang (Ngân Hòa) cũng bị phản ứng dữ dội vì sự mưu mô, toan tính. Việc kịch bản liên tục đẩy cao bi kịch và mâu thuẫn khiến không ít người xem cho rằng phim đang đi theo lối mòn quen thuộc.

Bộ phim có sự tham gia của Lương Thế Thành, Lê Phương và Ngân Hòa khai thác đề tài gia đình và ngoại tình. Theo đó, Mai cho Trang ở nhờ nhà để rồi nhận cái kết cay đắng.

Ở các tập gần đây, Dũng giành danh hiệu CEO xuất sắc và được công ty tổ chức tiệc chúc mừng. Tuy nhiên, ngay tại sự kiện, loạt hình ảnh và video ngoại tình của anh với Trang bị phát tán. Sự việc khiến Dũng bị kỷ luật và hứng chịu chỉ trích dữ dội từ dư luận. Đáng chú ý, chính Trang là người đứng sau việc tung ra những bằng chứng này.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô góp mặt trong nhiều dự án như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ hay 7 năm chưa cưới sẽ chia tay…

Giữa năm 2025, cô chia sẻ việc bị suy thận giai đoạn cuối. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên ngừng hoạt động để điều trị bệnh.